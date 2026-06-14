Detienen a un ladrón reincidente por cuatro robos con violencia en L'Hospitalet que asaltaba a sus víctimas en patinete

Los detalles El atracador elegía normalmente a mujeres mayores para acercarse con velocidad por la espalda y arrancar lo que llevasen colgado al cuello. Debido a este modus operandi, ha dejado tres heridos leves en sus hurtos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en L'Hospitalet de Llobregat a un joven de 22 años, acusado de cuatro robos con violencia y lesiones leves. La investigación, parte del 'Plan Bastió 2026', comenzó tras detectar un aumento de robos con patinetes eléctricos en Santa Eulalia. El sospechoso, identificado por un patrón común, fue vinculado a dos robos consumados y dos intentos, además de causar lesiones leves a tres víctimas. Atacaba principalmente a mujeres mayores, usando un patinete para sorprenderlas y robarles. Su arresto ha reducido significativamente los robos violentos en la zona.

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Multirreincidentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur han detenido en L'Hospitalet de Llobregat a un hombre de 22 años como presunto autor de cuatro robos con violencia y lesiones leves.

La investigación, enmarcada en el 'Plan Bastió 2026' dio comienzo después de que los investigadores detectaran un incremento de robos con violencia en donde se usaban patinetes eléctricos en el barrio de Santa Eulalia.

Las características permitieron establecer el mismo patrón de actuación y una descripción coincidente del presunto autor.

Durante los nueve días transcurridos entre su identificación y la detención, los investigadores recopilaron suficientes indicios para atribuirle dos robos con violencia consumados y otros dos en grado de tentativa, al igual que tres delitos leves de lesiones ocasionales a las víctimas durante los tirones.

Su forma de actuar consistía en circular con un patinete eléctrico por la acera hasta localizar a una víctima potencial. Cuando la había elegido se aproximaba de manera rauda por la espalda para dar un fuerte tirón y arrancar lo que llevase en el cuello. Posteriormente, huía con el patinete. A causa de estas acciones, tres de sus víctimas sufrieron lesiones leves.

Los investigadores constataron que el autor escogía principalmente a mujeres de edad avanzada, algunas con limitaciones físicas.

El arrestado era considerado como un delincuente activo con riesgo de reincidencia, por lo que era objetivo prioritario por su elevada actividad delictiva.

Una vez detenido, los investigadores han constatado una reducción significativa de los robos violentos con este modus operandi en el barrio de Santa Eulalia.

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