Amenaza y apuñala a la cajera de un supermercado de Amposta (Tarragona): ya está detenido

Los detalles Diversos testigos alertaron a los Mossos d'Esquadra de que había un hombre que había entrado en dos supermercados amenazando a las dependientas. La causa está abierta por un delito de amenazas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un joven de 20 años en Amposta, Tarragona, por presuntamente amenazar y lesionar con un arma blanca a la dependienta de un negocio, quien resultó herida leve. Los incidentes ocurrieron el domingo a las 10:00 horas, cuando testigos alertaron que el hombre había amenazado a dependientas en dos supermercados. Un vídeo muestra cómo el joven se acerca con un cuchillo a una dependienta, quien logra escapar. El atacante repitió el acto en otro supermercado. Sin antecedentes, el joven ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, y se investiga el motivo de los ataques.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Amposta (Tarragona) a un joven de 20 años que presuntamente amenazó y lesionó con un arma blanca a la dependienta de un negocio del municipio, que resultó herida leve.

Según explican fuentes policiales, los hechos sucedieron este domingo sobre las 10:00 horas cuando diversos testigos alertaron de que había un hombre que entró en dos supermercados amenazando a las dependientas.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo el joven se acerca con un cuchillo a la dependienta y, sin mediar palabra, trata de atacarle. Ella logra escapar saltando el mostrador del supermercado, saliendo a la calle en busca de la Policía.

Según señala el medio ElCaso.cat, poco después de este altercado, el atacante volvió a repetirlo todo en un segundo supermercado de la zona. El joven no tenía ningún antecedente. Los Mossos investigan los motivos de estos ataques, ya que no parece que tuviese como objetivo robar.

El detenido ha pasado este lunes a disposición de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona), en funciones de guardia, y la magistrada ha acordado la libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado siempre que le sea requerido, y la causa está abierta por un delito de amenazas.

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