Detenido en Tenerife un peligroso fugitivo reclamado por Polonia condenado a 485 años de prisión

Los detalles Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arona a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos.

La Policía Nacional ha detenido en Arona, Tenerife, a un peligroso fugitivo buscado por las autoridades de Polonia, enfrentando una Orden Europea de Detención por más de 40 delitos, incluyendo tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, con una pena máxima de 485 años. La investigación comenzó en septiembre de 2025, tras la solicitud de colaboración de Polonia. El fugitivo empleaba medidas de seguridad para evitar su captura. Tras varios intentos de huida y uso de documentación falsa, fue finalmente arrestado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad mientras paseaba a su perro, tras alejarse de su vivienda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arona (Tenerife) a un peligroso fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa con una pena máxima acumulada de 485 años de prisión.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de la detención que ha culminado una investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la solicitud de colaboración de las autoridades polacas sobre la posible presencia en España del reclamado, quien utilizaba altas medidas de seguridad para evitar su localización y detención. Tras arduas pesquisas, los agentes lograron dar con su paradero en la localidad tinerfeña de Arona, donde residía con su mujer y sus dos hijos.

Una vez localizado, debido al temor a su detención y al intuir la posible presencia policial cuando salía de la vivienda, el fugitivo huyó apresuradamente al interior del domicilio, saltando por un balcón trasero desde una altura de cinco metros, no pudiendo ser detenido. El pasado mes de febrero, al ser localizado en un control rutinario de tráfico haciendo uso de documentación falsa, emprendió la huida con su vehículo poniendo en riesgo a los agentes y demás usuarios de la vía, llegando a golpear a varios vehículos durante la fuga.

Gracias a las intensas labores de los agentes, se localizó al prófugo nuevamente oculto en una vivienda de una zona de gran complejidad para realizar las actividades de investigación. Se trataba de la primera vivienda de una calle sin salida, lo que facilitaba su huida en caso de detectar presencia policial. El fugitivo, siempre alerta, no se alejaba del domicilio y dejaba en todo momento la puerta de entrada abierta.

Finalmente, el pasado miércoles, se estableció un dispositivo policial, en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad, logrando la detención del fugitivo tras alejarse unos metros de la entrada mientras paseaba a su perro y tras intentar una nueva huida a pie hacia la vivienda.

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