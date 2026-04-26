Un detenido por agresión sexual y por atacar a cuatro policías en la Feria de Abril de Sevilla

Policía Local en el Real de la Feria de Abril de Sevilla.

Los detalles Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un balance sobre la última jornada de la Feria, el altercado tuvo lugar este sábado en torno a las 3:40 horas en la calle Gitanillo de Triana del recinto ferial.

La Policía Local de Sevilla detuvo a un hombre en la madrugada del sábado por una presunta agresión sexual en la Feria de Sevilla. Durante el arresto, varios agentes resultaron heridos, y al detenido se le imputa también un delito de atentado contra la autoridad. Este incidente ocurrió en la calle Gitanillo de Triana y es el segundo caso de agresión sexual investigado durante la Feria. En total, se han instruido diez diligencias en las últimas horas, con cuatro arrestos adicionales por diversos delitos, incluyendo atentados a la autoridad y tráfico. Además, dos casetas fueron denunciadas por incumplir horarios y otras tres desalojadas. La investigación sigue abierta.

La Policía Local ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre por una supuesta agresión sexual en el Real de la Feria de Sevilla, en cuyo acto de detención resultaron heridos varios agentes del cuerpo municipal.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un balance sobre la última jornada de la Feria, el altercado ha tenido lugar en torno a las 3:40 horas en la calle Gitanillo de Triana del recinto ferial.

Además de la presunta agresión sexual, a esta persona se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad después de que cuatro agentes resultaran lesionados.

Sobre los hechos no se conocen más detalles y se mantiene la investigación abierta por parte de los cuerpos policiales.

Se trata del segundo detenido por presunta agresión sexual durante la Feria de Abril, tras la investigada por la Policía Nacional después de que una mujer fuera agredida presuntamente en los baños de una caseta en la madrugada del miércoles.

La última detención es una de la diez diligencias instruidas en las últimas horas, que se han saldado con tres arrestados más, dos por atentado a agentes de la autoridad y uno por robo, así como cinco por tráfico.

De entre esas detenciones destaca también la que se ha produjo a las 7:50 horas por atentado a agentes de la autoridad en la Avenida Flota de Indias. En este caso el arrestado irrumpió en la avenida provocando graves riesgos para su integridad y la seguridad del tráfico.

Cuando los agentes trataron de apartarlo, acometió contra ellos de forma violenta. Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

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