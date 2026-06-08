Detenido por agredir a su madre, de 86 años, y al perro de la familia en Tenerife

Los detalles Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a la mujer tirada en el suelo y completamente inmóvil, mientras que otro familiar relató que es frecuente que el detenido les amenace de muerte.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a un hombre de 63 años por presuntamente agredir a su madre de 86 años y al perro de un familiar en su vivienda compartida. El detenido admitió los hechos ante los agentes. Tras un aviso, una dotación policial acudió al lugar por un posible caso de violencia doméstica. Encontraron a la mujer inmóvil en el suelo y el perro con restos de sangre, tras ser golpeado con una mancuerna. La mujer fue trasladada al hospital para pruebas médicas, mientras que el perro ingresó en estado grave en una clínica veterinaria.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerige ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a su madre, de 86 años, y al perro de un familiar en la vivienda que comparten. El detenido, de 63 años, ha reconocido los hechos ante los agentes que han acudido al domicilio, según relata la Policía Local en un comunicado emitido este lunes.

Tras recibir un aviso desde la Sala de Comunicaciones de la Policía Local, se activó una dotación policial por un posible caso de violencia doméstica.

Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a la mujer tirada en el suelo y completamente inmóvil, mientras que otro familiar relató que es frecuente que el detenido les amenace de muerte, del mismo modo que también había amagado con hacerle daño al perro, que apareció con restos de sangre.

El detenido se ha personado en la vivienda reconociendo ser el autor de la agresión al perro, al que había golpeado con una mancuerna que fue localizada con restos de sangre. Al contemplar el estado de la mujer, los agentes han requerido la presencia de personal sanitario, que tras atenderla en el lugar, ha decidido trasladarla al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria para que sea sometida a diversas pruebas.

Respecto al perro, con el apoyo de miembros de la agrupación de voluntariado de Protección Civil, se le llevó de urgencia a una clínica veterinaria, donde ingresó en estado grave.

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