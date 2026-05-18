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Delito de abandono de menor

Detenida por abandonar a su bebé en plena calle para irse de fiesta en Carabanchel

Los detalles Tras recibir el aviso de un vecino, los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que había un niño de dos años solo en un carrito. Además, vieron que en la cesta había varias latas de cerveza.

Detenida en Carabanchel
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La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a una mujer de 36 años por abandonar a su bebé de dos años en el carrito en plena calle para irse de fiesta con otras amigas.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo sobre las 5:30 horas de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Municipal fue requerida por un ciudadano que advertía de que había un bebé solo en un carrito en plena vía pública.

Tras el aviso, los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que el bebé estaba solo y que en la cesta del carrito había varias latas de cerveza. Además, también acudieron agentes de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor, que atestiguaron que el menor se encontraba en buen estado.

En ese momento, se acercó una mujer que, en evidente estado de embriaguez, manifestó ser familiar del bebé y aseguró que estaba hablando por teléfono con la madre del bebé, según ha detallado la Policía Municipal de Madrid.

Según este relato, la madre pensaba que el menor estaba al cargo de otra persona, si bien el relato es incoherente. Finalmente, apareció en el lugar la madre del niño de dos años, una mujer de 36 años y de origen ecuatoriano que fue detenida por un delito de abandono del menor, quien podría haber estado varias horas horas sin supervisión.

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