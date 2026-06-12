Deshidratación, golpes de calor y estrés térmico: los riesgos de la negativa del PP de Madrid a climatizar los colegios

Los detalles La Asociación Española de Pediatría explica que a partir de los 26 grados empieza a disminuir la concentración y a aumentar la fatiga, y a partir de los 30 hay riesgo grave para la salud de los niños.

Durante la última semana, los alumnos del colegio Tirso de Molina en Madrid han soportado temperaturas de 30 grados sin climatización, reflejando un problema común en muchos centros de la Comunidad de Madrid. La Asociación Española de Pediatría advierte que estas condiciones son peligrosas para la salud de los menores, aumentando el riesgo de deshidratación, golpes de calor y estrés térmico. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, ha minimizado el problema, atribuyéndolo a un adelanto del calor, aunque las temperaturas elevadas han sido frecuentes en la última década. Juan Antonio Ortega, de la Asociación Española de Pediatría, pide un plan de acción para climatizar los colegios. Ante las quejas, el defensor del Pueblo investiga el caso, mientras los alumnos se movilizan por condiciones seguras.

Soportando temperaturas de 30 grados y sin climatización. Así han estado durante la última semana los alumnos del colegio Tirso de Molina de Madrid. Es solo un ejemplo de lo que se vive en decenas de centros de la Comunidad de Madrid cuyas carencias han quedado al descubierto con la llegada del calor.

Que los menores se vean sometidos a esas temperaturas ya no es solo una cuestión de comodidad, sino que es un auténtico peligro para la salud. Así lo confirma la Asociación Española de Pediatría, que explica que a partir de los 26 grados empieza a disminuir la concentración y a aumentar la fatiga y al superar la barrera de los 30 los menores están en auténtico riesgo.

"Hay peligro de deshidratación, golpes de calor y estrés térmico", relata Juan Antonio Ortega, coordinador de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. "El centro termorregulador que tienen hace que sea muy sensible", añade.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escurre el bulto asegurando que la situación se ha producido porque "este año ha habido un adelanto del calor", lo cual, además de desviar el foco, es falso, ya que en la última década, los días por encima de los 32 grados antes del final de curso han ido aumentando paulatinamente.

Por ello, Ortega reclama "un plan de acción global en salud ambiental escolar que coloque estar inversiones como la prioridad número uno". Un plan que, inevitablemente, pasa por climatizar los centros para que los menores no tengan que soportar temperaturas extremas.

Ante las quejas de los padres, el defensor del Pueblo está estudiando el caso, y ya son varios los centros en los que los propios alumnos se están movilizando para reclamar a la Comunidad de Madrid unas condiciones dignas y seguras dentro de las aulas.

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