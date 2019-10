Preocupado por su visión borrosa después de no poder leer correctamente las preguntas del programa '¿Quién quiere ser millonario?', el británico Harry Mockett acudió a una óptica en busca de unas gafas que le permitieran superar sus problemas de visión. Tras una semana usando las gafas y viendo que la situación no mejoraba, el joven, de 21 años, fue a un óptico, quien detectó una masa detrás de su ojo, según ha informado el propio Mockett al diario 'South West News Service' (SWNS).

Después de realizarle varias pruebas médicas, se descubrió que Harry Mockett, músico de profesión, tenía un tumor presionando su nervio óptico, lo que originaba que tuviera la visión borrosa. Aunque lo tumores cerebrales tienes más síntomas, el músico ha afirmado, según recoge 'Daily Mail', que él no sentía nada fuera de lo normal que le hiciera sospechar su enfermedad: "No tuve otros síntomas además de mi visión que parecía volverse más borrosa, y pensé que solo necesitaba anteojos; no tenía idea de que tenía un tumor cerebral".

"Me hicieron un montón de evaluaciones en el hospital durante la semana siguiente, y me reservaron una resonancia magnética, pero no pensé demasiado en ello", ha declarado el joven a 'South West News Service'. Además, Mockett ha destacado que "realmente" pensaba "que estaba absolutamente bien": "Me sentí perfectamente saludable, incluso, salí a un concierto con mis compañeros dos días antes de la resonancia magnética".

Tras someterse a una cirugía de seis horas, los médicos extirparon el 98% del tumor en el cerebro de Mockett. Desgraciadamente, el joven sufrió complicaciones potencialmente mortales después de la cirugía que le mantuvieron seis meses en el hospital. "Fue realmente aislante. Siempre he estado sano y no tenía experiencia en permanecer en los hospitales", ha confesado a 'SWNS'.

Tras superar todo este calvario, el británico ha reflexionado sobre la vida: "Se siente bien recuperar el control de mi vida después de este año infernal,espero un futuro más positivo después de luchar y vencer a un tumor cerebral ".