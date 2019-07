Una socorrista ha denunciado a través de las redes sociales haber sido víctima de un ataque homófobo en su puesto de trabajo. Ha ocurrido en Jaén.

El motivo de este ataque homófobo, dice la joven, ha sido simplemente llevar puesta en su muñeca una pulsera con la bandera del arcoíris.

La víctima ha explicado que un padre se le acercó para decirle que no podía llevarla porque incitaba a los niños a ser homosexuales.

"Por llevar esta pulsera, hoy en mi trabajo me ha dicho un padre que me la quitara porque estaba incitando a sus hijos a tener una conducta homosexual y que no debería estar permitido que trabaje gente así de socorrista", ha afirmado.

El tuit de la socorrista ha provocado una avalancha de mensajes de apoyo y cientos de usuarios han compartido experiencias similares.