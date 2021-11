Este jueves se estrenó el anuncio de la Lotería de Navidad del 2021. Un pequeño relato en el que los habitantes de un pueblo de montaña regalan décimos de forma anónima y altruista a sus vecinos y conocidos. Una vez más nos ofrecen imágenes invernales con jerséis de lana, paisajes nevados y recintos decorados con luces de navidad, que despiertan emotividad y nostalgia de unos, y son una fuente de críticas y memes para otros.

En el spot podemos ver a los habitantes de un pequeño municipio acompañados de la canción 'White winter hymnal' de la banda estadounidense Fleet Foxes. Pues bien, la localidad elegida y su belleza se ha convertido en la principal protagonista de los comentarios.

El municipio de Elizondo en el Valle de Baztán, en Navarra, muestra en el vídeo el esplendor de sus calles nevadas y sus casas, creando una estampa digna de cuento de Navidad. Algunos usuarios comentan su belleza: "Baztán es que es tan mágico" y otros optan por mostrar otras estampas del municipio que ha causado sensación entre los que lo conocen y los que no.

A mí me gusta el anuncio de la Lotería de Navidad de 2021.

Otros usuarios no han quedado muy convencidos y comentaban que era un anuncio "muy flojo" comparado con los de otros años que les había dejado fríos. Por ello, decidieron rescatar aquellos que sí han dejado huella para ellos, entre los favoritos: Faustino y la fábrica de maniquíes.

Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad, que me ha dejado algo frio. Igualmente, no habrá ninguno superior a este. pic.twitter.com/4ZSYFkDCTk

Luego están aquellos que comentan con mayor o menor enfado su carácter recaudatorio: "Para que luego digan que no nos ilusiona pagar impuestos", tuitea @ivan_san con sorna o "la estafa mejor montada del Estado!", comparte @MojarroMijiiito

Y no es así

Una observación es la de @octaviodigianni: "Parece ser que en España somos todos blancos". En referencia al anuncio de Loterías y Apuestas del Estado, en el que todos los actores son caucásicos. Una crítica a la poca diversidad del elenco.

Entre los comentarios típicos de cada año están los que hacen cálculos de las probabilidades del sorteo, a los que les ha conmovido, a los que no les ha gustado mucho y algún meme sobre el asunto.

No es cierto, la loteria de navidad toca seguro a alguien… es poco probable pero no es imposible… 1/70000 no son pocas posibilidades. Desde un poco de vista macroloteristico tiene sentido 😂😂