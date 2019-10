Sergio, en prisión provisional por el asesinato de su pareja Dana Leonte en Arenas, Málaga, aseguró en su declaración ante la jueza, a la que ha accedido 'Espejo Público', que no es el asesino de la joven y que nunca le causó ninguna lesión.

A preguntas de la magistrada sobre las informaciones que apuntan a que él conocería la contraseña del móvil de la víctima y que se habría enviado mensajes a sí mismo para encubrir el crimen, Sergio explicó que "es totalmente mentira": "Ella siempre tenía códigos muy largos y vaya, que el móvil era exclusivo".

Esos mensajes, que según el sumario de la Guardia Civil, habrían sido enviados por el mismo, estaban redactados con múltiples faltas de ortografía, algo que Dana nunca hacía y su pareja sí. Sobre este extremo, señaló que Dana pudo quitar el corrector del móvil: "Quitaría a lo mejor el corrector o no lo quitaría, es que eso no, no lo sé".

Además, la jueza también ha preguntado al presunto asesino sobre el palo que apareció en el domicilio con pelos de Dana incrustados. Ese arma habría sido utilizada por Sergio para golpearla en la cabeza.

"Eso es mentira todo", asegura sobre esta hipótesis, y justifica los restos biológicos hallados en él: "Ese palo siempre estaba en el suelo. Tiene que estar lleno de pelos y la Dana suelta mucho pelo".

En todo el interrogatorio, Sergio sigue echando balones fuera sobre el hallazgo de restos biológicos y cuando es preguntado por los restos de sangre esparcidos por la casa, apunta que Dana se cortó cortando jamón: "Pues puede ser del día que se cortó con el jamón, que se fuera para abajo y puso todo lleno de sangre".

También justificó la sangre de la bañera: "Pues ella misma de afeitarse todos los días. Y ella con las piernas muy blancas, siempre los chorreones de sangre para abajo y yo '¿Para qué te afeitas todos los días?' Y con la misma cuchilla a lo mejor la prueba dos o tres días, pues se cortaba".

Sergio, además, respondió sobre por qué limpió con productos químicos la casa en la que vivía junto a la víctima asegurando que era para matar a las plagas: "Pues lleno el cubo de agua y echo un chorreón de lejía y hace como de repelente".

"Con Dana yo ya me llevaba, últimamente, súper bien. Es más, fuimos al Ayuntamiento para pedir un papel para casarnos", explicaba, negando cualquier discusión o pelea entre ambos.

Además, en un momento de la declaración la jueza acorrala a Sergio ya que éste mantiene que se desplazó de Arenas a Vélez-Málaga. Una afirmación que desmienten los repetidores telefónicos, que le sitúan en Arenas en las horas que él indicó.

"Pues no lo sé no lo entiendo. Yo llegué a Vélez y tardé, vaya, di un par de vueltas, diez minutos, y a las ocho o por ahí ya estaba otra vez en Arenas", aseguraba.

Sergio permanece en prisión provisional acusado de un delito de asesinato después del hallazgo de varios restos óseos pertenecientes a Dana Leonte.

El sumario del crimen de Dana Leonte pone el foco sobre el hallazgo de un palo de madera de 90 centímetros de longitud en el interior de la vivienda, que podría haber sido utilizado en el crimen.

Y es que, según el sumario, al que ha tuvo acceso laSexta, los investigadores hallaron "un pelo humano (que corresponde a Dana Leonte) parcialmente incrustado" en el palo con el que éste habría asesinado a su pareja.