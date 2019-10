El sumario del crimen de Dana Leonte, al que ha tenido acceso laSexta, aporta una serie de fotografías que probarían la hipótesis que plasmó el juez en el auto: Sergio golpeó con un palo de madera la cabeza de la joven y, tras quedar malherida, la envolvió en un edredón y la arrastró escaleras abajo en el domicilio familiar para meterla en su coche, trasladarla y ocultarla.

La primera de esas reveladoras fotografías que aportan las diligencias es una en la que se puede observar el arma homicida: un palo de madera que presentaba "un pelo humano de 39 centímetros de longitud con raíz parcialmente incrustado". Ese pelo pertenece a Dana Leonte.

Fotografía del palo con restos biológicos | laSexta.com

Los investigadores también hallaron un pelo de la víctima de 8 centímetros "localizado en la puerta del portón trasero del vehículo de Sergio".

Portón del coche con restos biológicos | laSexta.com

Más instantáneas muestran una toalla en el baño de la vivienda, situado en la primera planta, en la cual se observa "presencia de sangre" perteneciente a Sergio.

La toalla hallada en el baño | laSexta.com

Toalla hallada en el baño con manchas rojizas | laSexta.com

Otra serie de fotografías muestran la presencia de una "mezcla de perfiles genéticos" de Dana y Sergio situados en el suelo de las escaleras que permiten acceder a la vivienda desde la calle, así como en la puerta del conductor del coche de Sergio.

Escaleras de la vivienda de Dana Leonte con restos biológicos | laSexta.com

Bastón de madera con resto biológicos | laSexta.com

Esa mezcla de perfiles también se está presente en el suelo de la cocina de la vivienda y en la pared donde se encontró la presunta arma con la que Sergio habría acabado con la vida de Dana.

Cocina de la vivienda de Dana Leonte | laSexta.com

Lugar donde se encontró el palo de madera | laSexta.com

También se encontró esa mezcla en un edredón que el perro detector marcó. Esa ropa de cama estaba "estirada y secándose apoyado en un sofá que estaba en la terraza del inmueble registrado". Según el sumario "presentaba múltiples manchas de color rojizo".

Edredón estirado sobre el sofá de la vivienda | laSexta.com

Edredón marcado por los perros detectores | laSexta.com

Manchas rojizas halladas en el edredón | laSexta.com

El último de esos elementos con restos biológicos es una almohada encontrada en una habitación situada al fondo del pasillo de la segunda planta de la casa donde también "se observan manchas de color rojizo y marrón".

Almohada con restos biológicos | laSexta.com

El sumario, además, también muestra una nota encontrada en el domicilio de la pareja que Sergio escribió a Dana y que confirmaría el móvil del crimen: la joven quería romper la relación con Sergio.

"Buenos días. Lucía se ha tomado el biberón. Tienes pan y comida, no estés sin comer. Voy a trabajar y tú eso no lo entiendes. Me cuesta… Llevas tiempo sin amarme y me haces mucho daño tía. Yo sí te amo. Tú no. Sergio", señalaba la nota.

Carta manuscrita de Sergio a Dana hallada en la vivienda | laSexta.com

Las diligencias del caso definen al detenido como una persona "violenta, mendaz y con rasgos psicopáticos", con múltiples denuncias por malos tratos de varias de sus parejas. Incluso su padre y su hermana revelan un episodio en el que Sergio cavó un hoyo para enterrar a una antigua novia tras una ruptura.