"Decían que nuestra madre no tenía ningún collar": habla la familia que denuncia por robo a la directora de la residencia de Babilafuente

Ángela, ahora fallecida, vivía en la polémica residencia Bellavista, en Babilafuente, Salamanca, conocida por el programa 'Te lo vas a comer', donde Chicote denunciaba un trato denigrante hacia los ancianos.

La mujer tenía un collar, casualmente igual al que la directora de la residencia lucía en el programa de Chicote. Tras ver las imágenes, la familia de la fallecida denuncia que se lo robaron. "Mi madre siempre llevaba esa cadenita, se la había regalado su hermana", relata Almudena Corredera, hija de Ángela, en Liarla Pardo.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Liarla Pardo, lo explican perfectamente: su madre siempre llevaba la cadena con el colgante, con una 'A' de Ángela rodeada de un círculo, que cuando falleció se dieron cuenta de que no lo portaba, pero que no denunciaron porque no tenían pruebas. "Cuando nos avisaron de que había fallecido, al prepararla, nos dijeron que no tenía la cadena y lo dejamos así", continúa Almudena.

El 17 de octubre, tras ver el programa de Chicote, se dieron cuenta de que Anabel, la directora de la residencia llevaba uno exactamente igual. "Lo vieron mis hermanas por televisión y lo dijeron por Whatsapp", destaca Almudena.

Mientras la Justicia resuelve si se trata o no del mismo y de si fuera un presunto hurto, las protestas continúan a la puerta de la residencia entre gritos de "gracias, Chicote".