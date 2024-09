La Asociación Nacional de Médicos del Seguro de Enfermedad, la principal aseguradora médica de Alemania, propone imponer multas de hasta 40 euros a los pacientes que no se presenten a su cita médica. La idea es penalizarles si no tienen una justificación para la ausencia. Aunque esta multa podría elevarse hasta los 100 euros si se convierte en una práctica recurrente.

En España, por el momento, no hay una normativa común, pero los datos son preocupantes. Solo en Andalucía se perdieron casi tres millones de citas médicas en 2023. Aun así, el Ministerio de Sanidad no es partidario de multar por faltar a una citación sin aviso previo.

Aunque la decisión de sancionar o no depende de cada comunidad autónoma. En España, tan solo en Navarra se toman medidas cuando esto pasa. En la Comunidad Foral, tan solo en el primer trimestre de 2024, se han perdido más de 44.000 citas. Entre las razones se encuentran no haber recibido notificación, algo que asegura más de una cuarta parte de los afectados; mientras que el 14% reconocen que se les ha olvidado y el 11% que les ha surgido un imprevisto que les ha imposibilitado acudir a su cita médica.

A diferencia de Alemania, en Navarra las sanciones no son económicas, sino que al que no acuda a su cita sin explicación perderá su antigüedad en la lisa de espera.

"Estamos haciendo que los pacientes que están en listas de espera no puedan aprovechar ese hueco", afirma Ángela Hernández, Secretaria general de AMYTS. Por su parte, los pacientes comprenden que se lleguen a implantar estas multas porque, quien no acude, "impide a otra persona que utilice ese derecho (de la Sanidad Pública)". "Es un gesto respetuoso para mí y para la otra persona", destaca una mujer, mientras que otra afirma que llamar para avisar no cuesta nada y, "si no el sistema se satura y todo va peor".

En conclusión, concienciarse en avisar de que no se va a acudir a la cita médica es clave en un sistema saturado en el que las listas de espera no hacen más que aumentar.