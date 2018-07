David de Gea se defiende después de que una testigo lo implique en el 'caso Torbe': "Todo es falso"

La noticia de la implicación de David de Gea en la concertación de un encuentro sexual, según la declaración de una testigo protegida, irrumpió este viernes y acaparó toda la atención en la concentración de la selección española, desde la que el guardameta se defendió: "Todo es falso".

La información explica que una testigo protegida en el caso de la trama de corrupción de menores presuntamente liderada por el empresario del cine porno Ignacio Allende, alias Torbe, ha implicado a los futbolistas Iker Muniain y David de Gea, el primero por abusar de ella durante un encuentro y el segundo por concertar esa cita.

La testigo protegida, que es la víctima que desencadenó las pesquisas contra Torbe, explicó a la Policía que el director de cine porno la condujo, bajo la promesa de que cobraría bastante dinero, a un hotel madrileño de cinco estrellas, donde se encontró con otra mujer, con el delantero del Athletic de Bilbao Iker Muniain y otro futbolista que no pudo identificar.

Según la declaración, Torbe les dijo a ella y a la otra mujer "que no se podían ir y que tendrían que hacer todo lo que ellos quisieran", amenazándolas, y también les especificó que "no grabaran nada para no afectar a sus carreras".

La testigo relata que ambas mujeres sufrieron "agresiones físicas y sexuales", ya que "si se negaban eran agredidas físicamente por ambos" hombres, y que además no cobraron nada porque todas las ganancias se las llevó el director y actor porno Torbe.

Durante su declaración a la Policía, la mujer asegura que el encuentro había sido promovido por el portero del Manchester United y de la selección David de Gea, que "sería la persona que habría sufragado los gastos de ese evento ese día".

Desde su publicación, la noticia tomó el protagonismo en la Isla de Ré, donde España ha instalado su cuartel general para la Eurocopa 2016. Allí se enteró De Gea: "Estaba tranquilo en la habitación, jugando una partida a la 'Play', la gente me avisa de la noticia y sobre todo avisar a la familia, que ya me conocen de sobra y saben que todo esto es falso".