'Cuidar', el emotivo documental que muestra el tabú de una realidad necesaria y agotadora: "No se visibiliza al cuidador"

¿Por qué es importante? Ruth, quien se ha quedado huérfana con 34 años, es una de sus protagonistas. Hace cuatro años, decidió irse a vivir con su madre para cuidarla y acompañarla en su proceso de demencia.

El documental 'Cuidar' aborda el tabú de los cuidados familiares, revelando una realidad agotadora y a menudo invisibilizada. Una protagonista enfrenta el desafío de cuidar a su suegra con Alzheimer, su madre con depresión y su hija con cáncer. Ruth Álvarez, huérfana a los 34 años, comparte su experiencia cuidando a su madre con demencia, describiéndolo como un regalo que le permitió aprender sobre sí misma. Sus vivencias están plasmadas en una exposición fotográfica en Logroño. Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, destaca que el 51% de los cuidadores pertenecen a la "generación sándwich", responsables de cuidar tanto a mayores como a hijos. El certamen de documentales de Cinfa busca visibilizar esta realidad.

Difícil no emocionarse y empatizar con el documental 'Cuidar', que muestra el tabú de una realidad necesaria y también agotadora. En él una de sus protagonistas lamenta que "no se visibiliza ni el cuidado ni al cuidador", mientras que otra habla de su difícil papel como cuidadora, con su suegra con Alzheimer, su madre con depresión y su hija con cáncer.

Ruth Álvarez, quien se ha quedado huérfana con 34 años, eligió a los 30 irse a vivir con su madre para cuidarla en un proceso de demencia. "Ha sido un regalo absoluto, en el que he aprendido de ella y de mí. Yo buscaba estrategias para salir de ahí porque me tenía que cuidar", expresa.

El ciclo vital de su cuidado ha quedado reflejado en unas fotografías que ahora expone en Logroño, donde se puede ver la importancia de las manos o el momento de la comida, unido a la incógnita cruel de si la persona conseguirá tragar, o la llegada de la jaula de la enfermedad, todas ellas en perchas, ya que, para Ruth, cuidar es sostener, y por partida doble, porque también tiene un hijo.

En este sentido, Enrique Ordieres, presidente del 'Grupo Cinfa', empresa que ha lanzado un certamen de documentales para visibilizar los cuidados familiares, señala que "el 51% de las personas cuidadoras son la 'generación sándwich', que además de tener la responsabilidad de los cuidados de los mayores, también tienen hijos a su cargo".

'Cinfa' lo explica en su radiografía de los cuidados, donde muestra que esta realidad todavía permanece invisibilizada. Por eso, hablar de personas cuidadoras puede ser el primer paso para cuidar.

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