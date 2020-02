En el vídeo se puede ver cómo cuatro vigilantes de seguridad de cercanías de Renfe reducen y esposan a un hombre negro que había intentado colarse en la estación de Plaza de Catalunya, en Barcelona.

Con el revuelo generado, más vigilantes y Mossos de Esquadra le rodean ante la indignación del resto de viajeros. Según Renfe, el motivo de la detención es que había agredido a uno de los vigilantes.

Las imágenes han sido compartidas por un usuario de Twitter que ha recriminado la actitud de los miembros de seguridad. "Me pregunto si me hubiera colado yo también me hubieran venido una docena de seguratas y mozos a esposarme y a humillarme ante toda Plaza de Cataluña. Acabamos de vivir una lamentable escena de racismo. Cuánta impotencia. Suerte que nos tenemos para defendernos", ha espetado.