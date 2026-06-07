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Cuatro heridos de gravedad y nueve de carácter leve por una fuga de gas en una vivienda de Palma

Los detalles Un joven de 23 años, que también resultó afectado, fue quien dio aviso a eso de las 06:00 cuando se encontró en el domicilio a tres personas inconscientes.

Los Bomberos, en PalmaLos Bomberos, en PalmaEuropa Press
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Una fuga de gas en una vivienda de Palma ha dejado cuatro heridos graves y nueve de carácter leve. Según informa el SAMU 061, las personas que presentan heridas de consideración están en el Hospital Son Espases y son una mujer de 34 años y tres hombres, dos de ellos de 33 años y uno de 23. A las demás víctimas se las atendió en el lugar.

Tal y como informan en 'Crónica Balear', fue un joven que regresaba a casa el que dio aviso pasadas las 06:00 de lo que estaba sucediendo en la calle Pisa, en el barrio de La Vileta.

Al llegar al lugar, se encontró a varias personas inconscientes y llamó de inmediato sin saber bien qué era lo que estaba pasando. Poco después, el gas le ha afectado también a él y se ha desplomado en el interior.

Según el medio, al lugar se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico del SAMU 061, además de patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos de Palma.

Los sanitarios han tratado de acceder a la vivienda, que contaba con detectores de monóxido de carbono que han comenzado a pitar. Viendo el riesgo de posible fuga de gas, se ha solicitado la actuación de los Bomberos, que han accedido con equipos de respiración autónoma.

Una vez en el interior, han localizado y sacado a los cuatro afectados, todos ellos inconscientes, además de rescatar con vida a su perro.

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