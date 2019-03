Cronología de un contagio por ébola

Teresa entra en su habitación antes y después de la muerte del religioso Manuel García Viejo, que muere el Jueves 25 de septiembre. Al día siguiente, el viernes, la auxiliar de enfermería coge vacaciones. Pero no viaja, tal y como declara el Gerente del Hospital de la Paz, Rafael Pérez-Santamaría.

Al día siguiente, Teresa se presenta a las oposiciones a Auxiliar de Enfermería en la Universidad Complutense, con otras 84 mil personas. La enferma pudo abandonar el hospital sin haber transcurrido 21 días de observación.

Según cuenta J. Antonio Pérez Molina, Infectólogo Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas: "Si no hay síntomas no es contagioso, por lo que lo único que hay que hacer es controlarlos, tomarle la temperatura 2 veces al día y ante la presencia de algún síntoma ponerlo en conocimiento de los médicos competentes.

Su marido ha asegurado que Teresa se medía la temperatura varias veces al día, y desde el hospital la llamaban por teléfono para controlar los datos. Sin embargo, el martes 30, Teresa empieza a notar los primeros síntomas: Tiene unas décimas de fiebre y astenia.

Elvira González, del Sindicato de técnicos de enfermería SAE cuenta: "Fue al servicio de prevención de La Paz, comunicó sus síntomas en 3 ocasiones por lo menos, pero no se activó el protocolo porque la fiebre no pasaba de 38,6. En ese momento, la paciente ya tenía fiebre y otros síntomas como manchas en el cuerpo. Al no alcanzar los 38,6 grados del protocolo de ébola, Teresa hace vida normal en su casa.

Desde entonces hasta este domingo en el que la atiende el SUMMA y traslada al hospital de Alcorcón pasan 5 días. 5 días sin aislar, el primero de una larga cadena de errores.