Ahora

EN DIRECTO

Sigue la visita del papa León XIV a España

Visita del papa a España

La crítica de una víctima de abusos de la Iglesia a León XIV: "No quiere que le hagan preguntas que no va a responder"

El contexto Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat, ha escenificado un falso encuentro con el pontífice y ha criticado su visita al no cumplir con los criterios de "verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición".

Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos de la Abadía de MontserratMiguel Hurtado, primer denunciante de los abusos de la Abadía de MontserratEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Monsterrat, ha criticado al papa León XIV y le ha pedido "ser coherente" y que se comporte "de forma a lo que predica". Todo, después del encuentro anunciado entre el Santo Padre con un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia entre las que él no está.

"Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha expuesto, mientras denuncia que la visita del pontífice a Monserrat no cumple con "ninguno de los criterios" de "verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición" en una suerte de interpretación de encuentro entre ambos.

Además, ha criticado la decisión de León XIV de recibir a víctimas de abusos de "perfil bajo" y no a los "activistas" con una acción llamada "Silla vacía" frente a la residencia del papa en Madrid.

Hurtado, colocado delante de una foto del pontífice, le ha hablado como si sí lo hubiera recibido. En sus palabras a la imagen de León XIV le ha expresado lo que le habría "gustado explicar en persona" de haberle recibido.

"Cuando los medios de comunicación y la opinión pública escuchen lo que le voy a decir a León, entenderán por qué no ha sido invitado", ha avanzado antes de la escenificación.

Y es que afirma que el papa "no quiere bajo ningún concepto tener a víctimas que le aprieten y le hagan preguntas que no quiere responder": "Ha sido muy polémico que el papa León vaya a Monserrat, zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que se niegan a compensar y reparar integralmente".

Por otro lado, Hurtado ha reconocido que tanto la Iglesia Católica y como la abadía de Montserrat pueden tener "luces y sombras" pero ha lamentado que se "blanqueen los delitos". "¿Qué es lo que usted hace si va a Montserrat sin mencionar el escándalo de pederastia que ha sucedido en la abadía y sin proclamar públicamente que va a encargarse de que las víctimas sean reparadas?", ha cuestionado.

Cuando el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha entrado en la Nunciatura para la reunión privada que León XIV celebra con los Agustinos, le han gritado "Cobo, traidor, hereje. El Valle no se toca".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa León XIV llama a todos los católicos a "no huir" y "estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad"
  2. León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia
  3. "Posible estrategia ser abogado del hermano de P. S.": la anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez
  4. Trump habla, pero no pacta: el presidente de EEUU dice que colaborará con Irán para destruir su uranio si llegan a un acuerdo
  5. La profesora agredida en la protesta por la educación pública ya está en casa: "Sufrió una fractura del tabique nasal"
  6. Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las primeras elecciones en el Real Madrid en 20 años: "Esto es un referéndum"