La crítica de una víctima de abusos de la Iglesia a León XIV: "No quiere que le hagan preguntas que no va a responder"

El contexto Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat, ha escenificado un falso encuentro con el pontífice y ha criticado su visita al no cumplir con los criterios de "verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición".

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de la Iglesia Reparación Integral Ya, ha criticado al papa León XIV por su incoherencia y le ha instado a actuar conforme a sus enseñanzas. Hurtado, quien denunció los abusos en la Abadía de Montserrat, se siente excluido del encuentro del Papa con algunas víctimas de abusos. Critica que León XIV prefiera reunirse con víctimas de "perfil bajo" en lugar de activistas y ha organizado una protesta llamada "Silla vacía" en Madrid. Hurtado denuncia que la visita del Papa a Montserrat, epicentro de abusos clericales en Cataluña, no aborda la reparación y justicia para las víctimas. También cuestiona la decisión de ignorar el escándalo de pederastia en la abadía. Durante una reunión privada del Papa, se escucharon gritos de protesta dirigidos al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Monsterrat, ha criticado al papa León XIV y le ha pedido "ser coherente" y que se comporte "de forma a lo que predica". Todo, después del encuentro anunciado entre el Santo Padre con un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia entre las que él no está.

"Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha expuesto, mientras denuncia que la visita del pontífice a Monserrat no cumple con "ninguno de los criterios" de "verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición" en una suerte de interpretación de encuentro entre ambos.

Además, ha criticado la decisión de León XIV de recibir a víctimas de abusos de "perfil bajo" y no a los "activistas" con una acción llamada "Silla vacía" frente a la residencia del papa en Madrid.

Hurtado, colocado delante de una foto del pontífice, le ha hablado como si sí lo hubiera recibido. En sus palabras a la imagen de León XIV le ha expresado lo que le habría "gustado explicar en persona" de haberle recibido.

"Cuando los medios de comunicación y la opinión pública escuchen lo que le voy a decir a León, entenderán por qué no ha sido invitado", ha avanzado antes de la escenificación.

Y es que afirma que el papa "no quiere bajo ningún concepto tener a víctimas que le aprieten y le hagan preguntas que no quiere responder": "Ha sido muy polémico que el papa León vaya a Monserrat, zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que se niegan a compensar y reparar integralmente".

Por otro lado, Hurtado ha reconocido que tanto la Iglesia Católica y como la abadía de Montserrat pueden tener "luces y sombras" pero ha lamentado que se "blanqueen los delitos". "¿Qué es lo que usted hace si va a Montserrat sin mencionar el escándalo de pederastia que ha sucedido en la abadía y sin proclamar públicamente que va a encargarse de que las víctimas sean reparadas?", ha cuestionado.

Cuando el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha entrado en la Nunciatura para la reunión privada que León XIV celebra con los Agustinos, le han gritado "Cobo, traidor, hereje. El Valle no se toca".

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