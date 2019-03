Continúan las labores de identificación de las víctimas de la tragedia en Santiago

Después del traslado de heridos y fallecidos, el principal problema ahora está en la identificación para angustia de los familiares, que todavía no saben si sus allegados están entre los vivos o los muertos. La Consejería de Sanidad asume que serán necesarias pruebas de ADN en el caso de los cuerpos, dado el estado de muchos de ellos.

Juárez ha reconocido que hay familiares "molestos" porque "no se ha podido dar hasta el momento datos de identidad". El delegado ha explicado que las tareas de identificación "tienen un protocolo" y "no se quieren cometer errores en esa materia" y ha prometido que se harán las identificaciones "con un cuidado escrupuloso".



La clave, según Feijóo es: "los forenses deben seguir avanzando con la mayor celeridad pero también con la mayor seguridad posible". Mariano Rajoy ha declarado:"Somos plenamente conscientes que las familias no pueden vivir una situación de incertidumbre".

La identificación de los cadáveres ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, que ha enviado 16 especialistas de la policía científica desde Madrid, tal y como publicaron en twitter.

Un total de 50 expertos trabajan sin parar para completar la identificación lo antes posible.Para facilitar este reconocimiento, se han instalado en la sede de la Comisaría General de Policía Científica en Madrid una oficina para recoger muestras biológicas de los familiares. El número para ello es 91 582 27 16



Los familiares se han ido desplazando del edificio Cersia de Santiago al Multiusos Fontes do Sar utilizado como tanatorio, donde también se han trasladado utensilios personales y maletas para agilizar la identificación.

Desde las ocho de la mañana, coches fúnebres están trasladando escalonadamente los cadáveres del pabellón al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde se centralizan las autopsias e identificaciones. Cuatro hospitales componen este complejo, incluido el Clínico, donde se encuentran ingresados la mayoría de los heridos.

Una vez identificados y cuando las autoridades judiciales lo vean oportuno, se procederá a la entrega de los cadáveres a los familiares.