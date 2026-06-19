El consumo de tabaco cae a mínimos históricos: casi medio millón de personas intentaron dejar de fumar en 2025 con medicación financiada

Los detalles Las nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, representan una amenaza emergente, especialmente entre los jóvenes.

El consumo de tabaco en España ha alcanzado mínimos históricos, con uno de cada cuatro españoles fumando a diario. Un informe del Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad revela que casi medio millón de personas intentaron dejar de fumar en 2025 con medicamentos financiados. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, destacan que la intervención del farmacéutico duplica el éxito en el abandono del tabaco. Aunque el 67,7% de los fumadores desea dejarlo, las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos, preocupan por su creciente uso entre jóvenes. En España, el tabaquismo sigue siendo una causa importante de enfermedad y muerte, con más de 50.000 muertes evitables al año.

El consumo del tabaco está en mínimos históricos en nuestro país. Casi medio millón de españoles intentaron dejar de fumar el pasado año con medicamentos financiados, según un informe elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad, que muestra cómo esa intención repunta tras las vacaciones y se desploma en agosto.

Dos de cada tres fumadores quieren dejar el tabaco y casi la mitad de los fumadores lo intenta. Son datos del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', presentado este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

El consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos, pero aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles. Casi la mitad de los fumadores intenta dejarlo cada año. En 2024, el 44,1% de los fumadores lo intentó al menos en una ocasión.

La financiación pública de medicamentos impulsa a dejar de fumar, ha destacado la ministra de Sanidad. En 2025, entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar con apoyo farmacológico financiado.

"Cuando los tratamientos dejan de estar disponibles, disminuyen los intentos de abandono" del tabaco, ha señalado Jesús Aguilar, quien ha destacado que la intervención del farmacéutico duplica el éxito de abandonar el tabaco.

De los tratamientos financiados, la citisiniclina concentra la mayor parte de estos intentos, con cerca de 450.000 personas tratadas, seguida por la vareniclina (entre 18.000 y 36.000 personas tratadas y bupropión (entre 4.000 y 8.000).

El consumo de tabaco presenta desigualdades sociales claras, con mayor prevalencia en grupos con menor nivel socioeconómico.

50.000 muertes evitables al año

Las nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, representan una amenaza emergente, especialmente entre los jóvenes.

Uno de cada cinco adultos y casi la mitad de los adolescentes ha probado los cigarrillos electrónicos, lo que refleja su creciente penetración y la necesidad de regulación específica, ha argumentado Mónica García, quien espera que pueda estar listo en las próximas semanas el real decreto para prohibir los sabores característicos en cigarrillos electrónicos y endurecer el etiquetado.

El tabaquismo continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. En España se estima que genera más de 50.000 muertes evitables al año.

Ayudar a dejar de fumar

El intento de abandonar el tabaco repunta tras las vacaciones de Navidad y verano y se desploma en agosto, el mes con menor uso de terapias. El 67,7% de los fumadores (71% de las mujeres y 65% de los hombres) se ha planteado dejar de fumar, lo que refleja una elevada motivación para el abandono y la financiación pública de medicamentos impulsa a dejar el tabaco, destaca el informe.

El 44,1% de los fumadores intentó dejarlo al menos en una ocasión en 2024, ha recordado Aguilar, quien ha incidido en que los farmacéuticos pueden ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento y dar apoyo para cambiar hábitos.

"La intervención del farmacéutico duplica la probabilidad de conseguir dejar de fumar", ha añadido. "Crear espacios sin humo no es suficiente, hay que ayudar a dejar de fumar", ha aseverado la ministra, quien ha recordado no obstante que la nueva ley del tabaco, que amplía esos espacios y prohíbe fumar y vapear en terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, estará lista en los próximos meses porque sigue pendiente de informes de órganos consultivos.

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