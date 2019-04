Un vídeo de cámara oculta conciencia sobre las presiones que sufren los transexuales

En un comunicado, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el lanzamiento de esta campaña coincide con la conmemoración el próximo miércoles 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, en el que se pretende denunciar las situaciones de discriminación a las que todavía tienen que hacer frente este colectivo.

Oltra ha destacado que la Conselleria ha decidido centrar el foco en las personas trans, coincidiendo con la aprobación reciente de la Ley de Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunitat Valenciana, un "avance muy importante" para este colectivo, que "termina con la visión patologizadora que se tenía de la realidad trans".

La campaña, que podrá seguirse a través de las redes sociales con el hashtag #DretATransDecidir, tiene como pieza principal un vídeo que muestra un proceso de selección de personas voluntarias, durante el que se insta a los participantes a renunciar a rasgos propios de su identidad, como sus aficiones, las características principales de su definición como persona o incluso el nombre, para poder acceder al puesto.

El vídeo refleja un proceso de selección real grabado con cámara oculta, en el que todos los participantes fueron convocados para participar en un programa de voluntariado, y, una vez fueron informados del objetivo final de las entrevistas, cedieron gratuitamente sus derechos de imagen para aparecer en esta campaña, que también podrá verse en prensa digital, radios y cartelería.

La vicepresidenta ha agradecido a todas estas personas su implicación en la campaña y ha insistido en que lo que se busca con este material es reflejar las situaciones que viven las personas trans "donde se les cuestiona su identidad", y lo que supone para cualquier persona tener que renunciar a cuestiones tan íntimas como el nombre con el que desea ser llamado.

En este sentido, ha recordado que las identidades 'trans' todavía están consideradas como una enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "lo que implica la necesidad de que exista un diagnóstico" para su reconocimiento, "y, por lo tanto, un proceso con el que se busca certificar la identidad, algo que para la mayoría de los ciudadanos es un derecho incuestionable".

Oltra ha precisado que, por ese motivo, el lema principal que se ha elegido para la campaña es 'La identidad de género es un derecho, no un proceso', porque "no se puede mantener situaciones de discriminación como las que sufren en el ámbito del diagnóstico, donde se cuestiona la expresión de género de las personas trans porque no se corresponde con los estereotipos de lo que debe ser un hombre o una mujer".