Tamara, una joven de El Casar, en Guadalajara, mató a su maltratador en septiembre de 2018. Ella era víctima de violencia machista y un juez la absolvió del delito de homicidio al considerar que lo hizo por "miedo insuperable".

Ahora, el programa 'Espejo Público' ha desvelado la llamada que Tamara hizo a su amiga Laura en la que confesaba lo sucedido momentos después. En ella se puede escuchar a la joven, muy nerviosa, asegurando que su pareja le estaba pegando. Esta es la trascripción completa:

Tamara: "Tía lo último, cuando nos íbamos, hemos ido a una peña, y me coge y se me acerca una tía y me dice que se lo ha follado, Laura"

Tamara: "Entonces he dicho, venga me voy a casa antes, y hemos empezado a discutir, entonces hemos bajado a casa. Entonces, Laura, hemos empezado a discutir y me ha empezado a pegar, ¿me entiendes? Y yo me he defendido"

Tamara: "Y Laura, y le he clavado un cuchillo sin querer... o sea, sin querer no, que me he defendido, ¿me entiendes?"

Tamara: "¿Que voy a hacer?, si es que me estaba pegando. Me estaba pegando tía"

Laura: "Y encima... o sea te estaba pegando porque... ¿Te dice a ti la tía que se lo ha follado?"

Tamara: "Exactamente tía, y encima me estaba pegando"

Laura: "Buah, dios, no se tía"

Tamara: "Me estaba pegando, tengo la casa destrozada"

Laura: "Qué hijo de puta es, tranquila, no te va a pasar nada"

Tamara: "Lo que no entiendo es por qué he reaccionado así tía. Tenía que haberle dicho 'vete', o no me pegues, o yo que sé"

Tamara: "Tía me ha dado por defenderme, siempre sabes que te quedas paralizada, pues hoy no me ha dado por paralizarme, porque como estaba huyendo. Le he mostrado cara, ¿me entiendes?"

Tamara: "Tía me estaba ahogando, me estaba… ¿Qué hago tía? Si me ha destrozado la casa. No se Laura, ni me he visto tía"

Laura: "Venga guapa, cualquier cosa me dices"

Tamara: "Diles que han intentado contactar con todos pero no han podido"

Tamara relata otro episodio violento: "Me pegó un puñetazo en la cara"

En una entrevista en el citado programa, Tamara ha relatado otro momento de extrema violencia que sufrió junto a su maltratador. Ella explica que en una cena con su pareja y un amigo en una pizzería, el amigo quiso pagarle la cena.

"Entonces mi expareja dijo que 'no', que yo era perfectamente capaz para pagarme mi cena", explica, asegurando que finalmente sí corrió con los gastos este hombre.

"Íbamos en el coche y esta persona vivía a dos calles de la nuestra. Él me dijo 'no permito que nadie te pague las cosas porque solo te quieren para follar y si tu estás recibiendo esa cena es para que te follen'", explica Tamara.

"Si le pregunto si te quiere follar y me dice que sí, te pego un puñetazo", le advirtió el maltratador, que emprendió rumbo a la casa de este hombre para realizarle esa pregunta. "Fuimos a casa de este vecino, le preguntó y dijo que 'sí'. Yo me quedé sorprendidísima. Lo único que recuerdo fue el puñetazo que me dio en la cara y me caí al suelo", relata.

Cuando la víctima llegó a casa asegura que su pareja le volvió a insistir: "¿Lo has visto Tamara? ¿Has visto como todos los hombres te quieren follar?". Entre lágrimas, Tamara explica que ni siquiera le pidió perdón por ese acto.