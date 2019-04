Condenan a un niño con trastorno de déficit de atención por darle una patada a una profesora

15 MESES DE LIBERTAD VIGILADA

Miguel tiene 15 años y sufre un trastorno de déficit de atención. Un juez le ha condenado a 15 meses de libertad vigilada por darle una patada a una profesora. Algo incomprensible para su familia, que no entiende como no se ha tenido en cuenta la situación de su hijo. Como protesta, sus padres no le llevarán al instituto.