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Condenado a 5 años de expulsión de España por matar al gato de su pareja en Torrevieja

Los detalles Un hombre de 29 años será expulsado de España durante cinco años tras ser condenado por matar al gato de su pareja en Torrevieja. La Justicia considera los hechos un caso de maltrato animal y violencia vicaria al atacar a un ser querido de la víctima.

Fotografía de archivo de la Policía NacionalFotografía de archivo de la Policía NacionalAgencia EFE

Un juzgado de Orihuela, con sede en Torrevieja, ha condenado a un hombre de 29 años a cinco años de expulsión del territorio nacional por matar al gato de su pareja en plena vía pública. La sentencia considera los hechos constitutivos de un delito de maltrato animal y los enmarca además en un caso de violencia vicaria.

Según ha informado la Policía Nacional, el condenado fue detenido este lunes tras conocerse la resolución judicial y será trasladado en las próximas horas a Colombia, su país de origen.

Los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando el hombre propinó una patada mortal al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja. Tras lo ocurrido, la mujer presentó una denuncia por violencia vicaria, una forma de violencia ejercida contra personas, animales o elementos especialmente queridos por la víctima con el objetivo de causarle daño emocional.

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