Concierto en Madrid para implicar a los hombres contra el machismo

Una mujer a la batuta en un canto a la igualdad y contra la violencia machista, con un objetivo claro: "Que los hombres sean más empáticos con los problemas que tenemos las mujeres y con las dificultades que tenemos. Y qué mejor que la música para ponerse en la situación del otro y sentir con el corazón" explica Silvia Sanz, directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid.

Por eso han organizado un concierto en Madrid, para implicar a más hombres, como Leandro, que está en un grupo de nuevas masculinidades, identificando y combatiendo el machismo: "En unas jornadas éramos 60 personas, 50 mujeres y 10 hombres, el 50% de las intervenciones lo habíamos usado hombres. A partir del día que fui consciente he intentado no volver a hacerlo y escucho, que ese ha sido un cambio personal".

Música para despertar conciencias, dentro de la iniciativa #soy365: "Esperemos que este concierto esté lleno de gente que se implique no sólo ese día sino los 365 días del año" asegura Silvia Sanz. Porque la igualdad, nos recuerdan, no será posible si los hombres no se implican.