En ocasiones, el secretismo con el que se lleva a cabo la corrección de los exámenes de la selectividadpuede poner nerviosos a muchos estudiantes. Algunos se conforman con la nota que les llega, otros, en cambio, se decepcionan con sus resultados y requieren algún 'feedback' o explicación de los profesores para saber por qué su nota es la que es. Sin embargo, si lo que estás buscando es ver tu examen de arriba abajo para entender tus fallos, déjame decirte que esto no será posible (o por lo menos no antes de que lo revisen y sea definitivo). No obstante, tu examen se puede someter a revisión y obtener una calificación diferente calculada mediante el promedio de las dos notas obtenidas.

Para entender el concepto de 'revisión' o 'reclamación' , hay que desprenderse de la idea que se adquiere en los institutos. En este tipo de revisiones de exámenes oficiales, los alumnos tienen el derecho de comprobar lo que han hecho bien o mal después de que la nota sea oficial, no antes. Por ello, y antes de poder verlo, los estudiantes pueden solicitar al órgano de la Administración educativa correspondiente la revisión de la calificación en una o varias pruebas de la EvAU. Este proceso consiste en una segunda corrección realizada por otro profesor funcionario, con cuya evaluación se podrá hallar una calificación nueva yen el que se comprueba también si se han seguido todos los procesos de corrección adecuados.

¿En qué consiste la revisión de la EvAU 2023?

Actualmente, las pruebas que hayas pedido revisión volverán a ser corregidas por otro profesor funcionario distinto al que te hiciera la corrección por primera vez. La nota obtenida con esta corrección se utilizará para hacer la media entre la que hayas conseguido previamente y la nueva. En el caso de que existiera mucha divergencia entre las dos notas, una diferencia de dos o más puntos entre ambas calificaciones, se deberá realizar una tercera corrección por otro profesor funcionario, y la calificación final consistiría en la media aritmética entre las tres calificaciones.

Además, con estas revisiones no sólo se busca ver si las respuestas del examen son correctas o no, o si el profesor que lo ha corregido se ha equivocado, sino que también se observa el examen con la intención de verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas, que se hayan aplicado de forma correcta los criterios generales de evaluación y corrección y, también, que no existan errores en el proceso del cálculo de la calificación final.

Anteriormente, existían dos formas de revisar los exámenes de la EBAU: mediante la solicitud de verificación; y la de solicitud de revisión. Con el primero solo se analizaban aspectos formales y su resultado sólo podía ser positivo. Mientras que con el procedimiento de la segunda corrección se realizaba una corrección completa que permitía subir o bajar la nota. Ahora, ambos procesos han dejado de existir y se han unido en un único procedimiento.

¿La revisión puede bajar la nota de mi EvAU 2023?

En el caso de que pidas revisión y la nueva calificación resultante sea más baja que la anterior, debes saber que tu nota, por desgracia será inferior. Con la revisión del examen las notas pueden subir, o por el contario, bajar. Por ello cabe plantearse si merece la pena, ya que puede verse modificada tu nota de una forma mucho menos deseable.

Si por otro lado se hace la reclamación a la entidad organizadora, tu nota no baja, tan solo puede subir en el caso de que hayan visto algún error en la revisión.

¿Cuándo solicitar la revisión de la EvAU 2023?

Antes de nada, hay que saber que no se dispone de todo el tiempo del mundo para pedir la revisión de calificaciones. Tan solo se disponen de tres días hábiles desde la publicación de la notas para notificar que deseas una segunda evaluación de alguna de tus pruebas.

¿Dónde pedir la revisión de tu nota de la EvAU 2023?

De la misma forma que se recibe la nota a través de la universidad, también se puede solicitar la revisión de los exámenes a la universidad en la que hayas realizado estas pruebas. Las universidades donde hayas realizado la EvAU serán las encargadas de administrar tu solicitud de revisión.

¿Puedo ver mi examen de la EvAU 2023?

La respuesta es sí. Sí es posible ver el examen corregido, aunque puede que no tenga ningún efecto en la nota. Los padres, madres o tutores legales, así como los alumnos tienen derecho a ver las pruebas una vez revisadas y finalizado en su totalidad el proceso de revisión. Disponen de un plazo de diez días para solicitar ver el examen desde la notificación de la resolución de revisión, según el Real Decreto 310/2016 del 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.