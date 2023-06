Los alumnos de segundo de Bachillerato madrileños, cántabros y asturianos, entre otros, ya se están examinando para la EvAU y a lo largo de las próximas semanas se irán sumando alumnos de otras regiones de España. Es época de estrés y nervios para los aspirantes a la universidad el próximo año y aunque los exámenes están muy concentrados y el periodo de cada comunidad no excede los cuatro días, la incertidumbre de cómo habrán salido las pruebas, se prolongará más en el tiempo.

Concretamente, Murcia será la primera Comunidad Autónoma en publicar las notas de la Selectividad ya que los examinados podrán consultar sus notas el 12 de junio, mientras que en Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla tendrán que esperar 10 días más porque hasta el día 22 de julio no se publicarán las calificaciones de la convocatoria ordinaria. Cabe resaltar que estas no serán las definitivas porque después de recibir la cartilla o consultar las notas online se podrá pedir una segunda corrección o reclamar la nota en el caso de que no cuadre con lo esperado. Estas son las fechas de publicación de notas de cada Comunidad Autónoma de la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

Debido a que son las autonomías quiénes se encargan de hacer publicas las notas de las pruebas de la EvAU, la forma de consultar las notas de los exámenes varía de una región a otra. En la mayoría de universidades públicas dónde se han realizado las pruebas, se publicarán las notas en sus páginas web en la fecha establecida por cada región.

Por otro lado, comunidades como Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan con sus portales propios dónde el alumnado podrá comprobar las notas obtenidas y estos son los enlaces a las páginas web:

Para acceder a los resultados, los estudiantes tendrán que aportar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o el código de matrícula y la fecha de nacimiento y la contraseña establecida, pero se puede consultar en la página de las Universidades que albergan las pruebas, las instrucciones de cómo realizar las gestiones.