Comida sin recoger, suciedad y ratas: enfrentamiento entre las exmonjas de Belorado y el Arzobispado de Burgos por el estado del monasterio

El contexto Las exmonjas de Belorado abandonaron este jueves el convento burgalés horas antes de que fueran desahuciadas, el mismo día en que el el arzobispo ya alertaba a través de su portavoz de que el cenobio estaba "muy deteriorado" y que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.

El Arzobispado de Burgos ha denunciado el mal estado del monasterio de Belorado tras la salida de las exmonjas, quienes afirman haberlo dejado limpio. Las imágenes difundidas muestran suciedad, comida sin recoger e insectos, mientras las exmonjas aseguran haber limpiado a fondo. El arzobispado sostiene que faltan muebles, documentos y objetos litúrgicos, indicando un deterioro significativo. Las exmonjas, ahora en Toledo, acusan al arzobispado de una campaña para dañar su reputación, alegando que las imágenes son malintencionadas y no reflejan la realidad del esfuerzo que hicieron para dejar el lugar en buen estado.

El Arzobispado de Burgos ha denunciado este viernes el "estado deplorable" en el que ha quedado el monasterio de Belorado tras el paso de las exmonjas. Ellas han asegurado que lo han dejado todo impoluto. Unos y otros han mandado imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas. En unas se puede ver la comida sin recoger, suciedad amontonada e, incluso, insectos y ratas. Mientras las exmonjas dicen que han dejado los pasillos y las habitaciones limpias. Según el arzobispado, se han llevado, además, casi todo el mobiliario.

Las exmonjas de Belorado abandonaron este jueves el convento burgalés horas antes de que fueran desahuciadas, el mismo día en que el el arzobispo ya alertaba a través de su portavoz de que el cenobio estaba "muy deteriorado" y que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.

Las imágenes que ha distribuido este viernes muestran una cocina sucia, con alimentos por la mesa y encimera y restos de una comida sin terminar; restos de chocolate en el obrador; la lavandería con ropa sucia y una lavadora con una colada sin tender; jaulas de animales vacías pero sin limpiar; y suciedad por el suelo.

También se ven habitaciones con enseres acumulados, otras en las que falta el mobiliario o de las que se han llevado los electrodomésticos; paredes vacías, con marcas de que en su día hubo elementos colgados pero que ya no estaban; vitrinas con escasos objetos litúrgicos; la biblioteca semivacía; y desperfectos.

Con estas imágenes, tomadas este jueves tras recibir las llaves del convento de mano de los abogados de las exmonjas, el Arzobispado de Burgos sustenta la situación que expusieron ante los periodistas este jueves tanto el abogado, Gerardo Sanz-Rubert Ortega, como el portavoz, Natxo de Gamón. Ambos aseguraron, tras la visita que hicieron junto con la comisión judicial, que el monasterio estaba "muy deteriorado", que habían echado en falta enseres, muebles, documentos, casi el archivo completo de la iglesia o retablos, y que las exmonjas "se han llevado prácticamente todo".

Sin embargo, las exreligiosas han afirmado a través de su portavoz estar siendo objeto de una campaña que busca denigrarlas y manchar su reputación, y acusan al Arzobispado de difundir imágenes tomadas de manera "malintencionada" para mostrar una situación que "no corresponde a la realidad". Han asegurado que dejaron el monasterio en buen estado, tras "un esfuerzo intenso y titánico" para limpiar, fregar y ordenar todos los espacios con el propósito de dejar las instalaciones en las mejores condiciones posibles.

Las exmonjas, que tras dejar Belorado se han traslado a una vivienda de La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo, consideran que la campaña del Arzobispado constituye un ataque reputacional, y que se ha servido de imágenes concretas, sacadas de contexto, y planos cerrados para atacarlas.

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