El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha citado este martes a declarar como investigado al presentador de Cadena Ser y humorista, Héctor de Miguel (más conocido como Quequé), el próximo 11 de diciembre por una broma en su programa sobre "dinamitar el Valle de los Caídos", según la citación a la que ha tenido acceso laSexta.

La jueza había solicitado al presentador que se personase en los juzgados el pasado 16 de octubre para recoger la citación, pero Quequé no acudió a la cita. Por eso, la magistrada ha citado al humorista el 11 de diciembre a las 9.30 horas tras una querella de la fundación ultra Abogados Cristianos.

La denuncia fue a raíz de una broma en su programa de radio de la Cadena Ser, Hora Veintipico, sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas. "Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo: llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires", dijo el presentador en una burla a la propia fundación, que añadió que "si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente".

Unas declaraciones que molestaron a los abogados ultras, que recogieron estas bromas en su querella. El humorista hizo alusión directa a los Abogados Cristianos al señalar que después de dinamitar el Valle de los Caídos, cogerían "todos los pedacitos de la cruz y de la misma manera que vosotros [por Abogados Cristianos] van a las clínicas a acosar a mujeres que van a abortar, irán con las piedrecitas a las iglesias a tirárselas a curas que se han follado a algún niño".

Por estas palabras, la fundación ultra ha acusado al presentador de un delito de "provocación a la discriminación, al odio y a la violencia" (recogido en el artículo 510.1 del Código Penal) por "animar a dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas a las puertas de iglesias y monasterios".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, además, cuestionó que qué ocurriría si un presentador dijese en antena que "hay que llenar de dinamita las mezquitas, las sinagogas, las sedes de determinados partidos políticos, asociaciones LGTBI, etc.". Castellanos señaló que "es indignante e intolerable": "La Justicia tiene que actuar. No es la primera vez que este presentador hace declaraciones similares, y no puede quedar impune porque estos ataques contra los católicos cada vez van a más".