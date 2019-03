Los comedores sociales duplican sus usuarios tras el cierre de los comedores escolares

MUCHOS COMEDORES SOCIALES DECIDEN NO CERRAR EN AGOSTO

Muchos comedores sociales mantienen sus puertas abiertas durante el mes de agosto aunque no lo tenían previsto a inicio de año. La avalancha de julio ha sido tal que han decidido seguir trabajando. Once comunidades autónomas decidieron que los comedores escolares no eran necesairos y eso les ha influído. Hay comedores que están incluso duplicando sus usuarios estos días.