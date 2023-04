Santiago Navas, vocal de la Plataforma Contra las Cocinas Fantasma, muestra a laSexta desde su edificio en Madrid los problemas con los que convive desde hace tres años por las llamadas 'cocinas fantasma'. "Llega un momento en el que tienes que cerrar los cristales porque no aguantas la respiración, te pican los ojos...", relata Navas, que vive junto a una enorme chimenea industrial que expulsa los humos y gases de estas cocinas.

"Nos han dicho que es imposible solucionarlo porque no hay legislación", asegura. Sin embargo, Navas se pregunta: "¿Si no hay legislación, cómo le dan permiso a una actividad que no está regulada?". La clave para la regulación está en la calificación del suelo, que puede ser residencial, mixto o industrial. Sin embargo, aunque existen cocinas instaladas en parcelas industriales, éstas colindan con otras residenciales.

Las compañías propietarias de estas cocinas aseguran que toman medidas contra los humos y la aglomeración de repartidores en las aceras. Pero el tiempo corre. En agosto finaliza la moratoria del Ayuntamiento de Madrid que hasta ahora prohíbe implantar nuevas cocinas en suelo residencial. Desde el Consistorio urgen a los grupos municipales para que se aprueben modificaciones en las normas urbanísticas y así desencallar un conflicto que dura ya tres años.

Por otra parte, para sortear estos problemas, una empresa ha ubicado en Zaragoza una sola cocina que surte desde allí a sus casi 30 locales repartidos por toda España. Lo han llamado 'white kitchens' (cocinas blancas), como puede observarse en el vídeo sobre estas líneas.