Claudia Campillo sufrió abusos sexuales por su abuelo desde los 7 a los 21 años: "Sabía que no debía ocurrir, pero no sabía ponerle nombre"

"Sabía que no debía ocurrir, pero jamás se me pasó por la cabeza decir algo", explica Claudia, una joven que entró en un centro psiquiátrico por un trastorno alimenticio y que sacó a la luz ser víctima de abusos sexuales por su abuelo.

Claudia Campillo sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo desde los 7 hasta los 21 años. Ahora, convertida en una influencer internacional, lucha contra los abusos a menores y da voz a los "supervivientes" de esta lacra social.

Claudia no tiene recuerdos de su infancia, "ni buenos ni malos". "Yo no sabía ponerle nombre a lo que estaba pasando, sabía que no debía ocurrir, pero jamás se me pasó por la cabeza decir algo", cuenta Claudia en este vídeo, donde explica cómo de pequeña intentaba "todo el rato que no descubrieran" que su abuelo abusaba de ella.

"Cuando Claudia llegó a la consulta era una chica que estaba muy desconectada a nivel emocional, era muy complaciente", explica Laura Fernández, la terapeuta de Claudia, que destaca cómo a la joven "le costaba poner límites a su alrededor y estaba muy desconectada de su pasado". La propia Claudia confiesa que el estado con el que más conecta "es el miedo": "Cuando miro la foto de pequeña veo una sonrisita pero no es feliz". Y es que la joven cuenta cómo su abuelo la "amenazaba para mantener el secreto": "Me decía que si lo contaba iba a pasar x o que mi madre se iba a enfadar conmigo".

"Cuando ya era más adolescente tenía ansiedad, depresión, el no querer decir nada... esa preocupación extrema lo recuerdo mucho", confiesa Claudia, quien ocultaba todo a través de la comida. Sus problemas de Trastorno Alimentario Compulsivo (TAC), la llevaron a entrar en un centro psiquiátrico, donde comenzó una terapia que la llevaría a hablar de los abusos sexuales que sufrió por parte de su abuelo.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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