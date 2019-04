Cincuenta familias gallegas perderán su adopción en Etiopía si no pagan 14.000 euros por un aumento de tarifas

Ana y Antonio adelantaron hace cinco años 8.000 euros de los 11.000 que tenían que pagar por adoptar un niño etíope. Ahora les piden 6.800 euros más. "Tenemos que decidir si pagamos y seguimos sin garantías o si cerramos el expediente", critica Ana, adoptante internacional.

La Xunta de Galicia tutela el organismo sin ánimo de lucro que gestiona las adopciones: la ECAI. Les han explicado que como Etiopía y Burundi llevan años sin dar niños en adopción y sólo tramita los expedientes ya iniciados, la organización no tiene ingresos y está en bancarrota.

Para seguir con el expediente de esta pareja, y de 48 más em Galicia, tienen que pagar para que la ECAI no cierre. Si no, se quedan sin niño y sin el dinero adelantado. "Desde la Xunta lo que estamos autorizando es el coste necesario para que la ECAI pueda seguir funcionando durante este año", explica Amparo González, directora general de Familia e Infancia.

Los afectados se preguntan por qué la Xunta no ha supervisado la gestión de la ECAI para evitar la quiebra. También, por qué han permitido a decenas de familias iniciar los trámites de adopción si hace años que saben que estos países cada vez ceden menos niños, como se ve en los documentos oficiales.

"No es culpa mía y me estás poniendo en tesitura de si pago o no", considera Alfonso López, adoptante internacional. Por su parte, Antonio González se pregunta: "¿Qué va a pasar con los expedientes que hay abiertos y que no pueden pagar esa cantidad?"

Aunque paguen los 6.800 euros tampoco les garantizan la adopción. La ECAI no ha querido atender a laSexta y la Xunta asegura que no tiene más margen de actuación.