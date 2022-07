El lunes, el propio Juan Carlos Unzué acudió al Ayuntamiento de Pamplona para preparar lo que será el chupinazo del miércoles. En su visita aprovechó para saludar y mantener un breve encuentro con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y se asomó al balcón de la segunda planta de la plaza Consistorial desde el que lanzará el chupinazo. Se realizaron diferentes pruebas y se le instruyó sobre el tradicional 'Pamplonesas, pamploneses. Viva San Fermín. Gora San Fermín'.

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Unzué se ha convertido en un referente de la visibilización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando campañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en primera persona su convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica.

Juan Carlos Unzué ha afirmado que lanzar el chupinazo es "un orgullo y un privilegio, porque no son muchas las personas que han podido vivir este momento y alguno de ellos me lo ha hecho saber y me ha contestado que eso hay que vivirlo, no se puede explicar lo que uno siente". "Yo espero que sea un día muy especial, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, que ellos se sientan representados por mi y lo que va a conllevar tirar el chupinazo es también dar visibilidad a la ELA, que es mi objetivo de vida en estos momentos", ha destacado. (EP)