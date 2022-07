Las fiestas de San Fermín despiertan recuerdos del pasado emocional de muchos navarros. Estos momentos felices del pasado vuelven a la memoria de la periodista pamplonesa Helena Resano, tras dos años de parón por la pandemia, haciendo que no pueda contener la emoción en el plató de Al Rojo Vivo.

"No me hagas llorar, que me va a hacer llorar", asegura Resano a Antonio García Ferreras cuando este empieza a hacer alusiones sobre las fiestas que dan comienzo hoy. "Mi hija me ha mandado una foto de ella pequeñita con mi hijo y con mi padre, vestidos de San Fermín", decía la periodista mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Puedes ver el momento completo en el vídeo superior a estas líneas.

Al igual que la presentadora del informativo del mediodía de laSexta, hoy mucha gente está llorando de alegría y de emoción. "Hay ganas de celebrar y todos estamos un poco hasta las narices. Y quieres recordar también. Son días en los que te lo has pasado muy bien, has disfrutado muchísimo. No solo ahí, también de pequeñita en las barracas, cuando te compraban esa bola de azúcar enorme", continúa emocionada la periodista.

En este sentido asegura que a su hija le encantan estos festejos: "Me ha mandado una foto de ella, vestida de San Fermín. Me ha salido más 'sanferminera' de lo que me gustaría, sinceramente".