El departamento de Educación del Govern de Cataluña ha optado por retrasar la vuelta al cole tres días, del 8 al 11 de enero, para distanciar más el regreso a los centros educativos de las festividades navideñas y evitar posibles contagios.

Según ha adelantado CCOO, la Conselleria de Educación ha trasladado esta propuesta a los sindicatos, que se comunicará formalmente esta tarde. Se publicará un decreto ley por el que se declara el 8 de enero no lectivo, la fecha inicial de vuelta, ya que el departamento de Salud recomienda distanciar las fiestas familiares y la vuelta a la escuela.

Asimismo, Educación ha trasladado a los sindicatos que se harán testeos masivos con PCR entre los docentes. Serán automuestras que tendrán que tomarse los propios profesores y que posteriormente serán recogidos por Salud en los centros.

"No vamos bien"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su preocupación por la evolución de la pandemia del coronavirus y ha advertido de la posibilidad de dar un paso atrás en el plan de reapertura: "No vamos bien".

En su comparecencia sobre la gestión del coronavirus en el pleno del Parlament, ha afirmado que ahora no está en duda avanzar o no de tramo del plan de reapertura aprobado por el Govern, sino que ha alertado de que, "si no hay una mejora de los datos en los próximos días, probablemente habrá que dar un paso atrás" para proteger al sistema sanitario.

Aragonès ha insistido en que la evolución de la pandemia es "extremadamente preocupante" y que hay que dejar claro a la ciudadanía que la situación sanitaria se ha complicado en los últimos días.

"La ciudadanía de Catalunya se merece que su gobierno, sus administraciones y representantes los respeten como personas adultas y responsables. No vamos bien. No vamos nada bien", ha lamentado.