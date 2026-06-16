El Govern matiza a Parlon y asegura que el plan para introducir mossos en los institutos continúa

Los detalles El sector educativo había mostrado su disconformidad con esta iniciativa. "Tenemos que ver si realmente lo vamos a reanudar en un futuro", decía la consellera de Interior y Seguridad Pública Núria Parlon. Unas palabras que luego han matizado desde Interior asegurando que el proyecto continúa.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha indicado que el plan piloto para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra en centros educativos está en "parálisis" debido a las protestas del sector educativo y la inoportunidad del momento. Aunque Parlon sugiere que podría retomarse en el futuro, el Departamento de Interior aclara que la "prueba de concepto" sigue con los cambios iniciales y sin añadir nuevos centros hasta una evaluación clara. El plan, que incluía policías de paisano en 14 centros, ha enfrentado rechazo de docentes y entidades. Además, se investiga la infiltración de agentes en una asamblea docente.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio que el plan piloto para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en los centros educativos ha entrado en un estado de "parálisis" por las reivindicaciones del sector educativo y ha lamentado que la propuesta aflorara en un momento que tacha de inoportuno.

"Tenemos que ver si realmente lo vamos a reanudar en un futuro cuando ya se haya resuelto el conflicto, ver si tiene sentido hacerlo. Nosotros creemos que sí", ha dicho.

Sin embargo, tras las declaraciones de la consellera, el Departamento de Interior ha matizado que la "prueba de concepto" continúa con los cambios que se hicieron inicialmente, de manera que no se añadirán nuevos centros a este plan piloto hasta que no se tenga una evaluación clara de cómo ha culminado. Las conclusiones se tendrán durante el primer trimestre de 2027, explica, y será entonces cuando se decida el futuro de la prueba de concepto.

Este plan piloto, promovido por el departamento de Educación, contemplaba introducir policías de paisano y sin armas de forma experimental en 14 centros educativos de secundaria de Cataluña, para realizar tareas de prevención, acompañamiento e intervención con el objetivo de garantizar la convivencia. Sin embargo, tras su anuncio, comenzó el goteo de centros educativos que declinaron participar en la prueba piloto, ante el rechazo de profesores, claustros, entidades educativas y partidos políticos.

Sobre la infiltración de dos agentes del cuerpo en una asamblea de docentes, Parlon ha explicado que se ha abierto una investigación reservada de forma interna para "ordenar" la información vinculada a la toma de decisión sobre la infiltración y que se está presentando toda la información requerida en el procedimiento contencioso-administrativo impulsado por sindicatos de docentes.

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