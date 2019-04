Cassandra, la tuitera condenada por mofarse de Carrero Blanco: "Me han arruinado la vida"

Cassandra se ha expresado en esos términos en su perfil de Twitter, el mismo en el que publicó los mensajes por los que hoy la Audiencia Nacional la ha impuesto una condena de un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. "No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida", ha manifestado la estudiante de Historia de 21 años.

Los jueces han determinado que los comentarios que escribió sobre Carrero Blanco entre 2013 y 2016 "constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo".

Comentarios como "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella" u "Ojalá el IRA hubiera conseguido matar a Margaret Thatcher, hubiera sido un Carrero Blanco a la irlandesa".

La Audiencia ha sentenciado que, aunque hayan pasado 40 años desde el asesinato de Carrero Blanco por ETA, "la lacra del terrorismo persiste" y todas las víctimas "merecen respeto". Durante el juicio, Cassandra insistió en varias ocasiones en que con estos comentarios solo pretendió hacer humor absurdo mezclando hechos históricos y recordó que incluso la nieta del almirante criticó que se la procesara por esos comentarios.

La joven acompañó el pasado lunes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la presentación de la iniciativa legislativa que ese partido ha presentado para suprimir del Código Penal el delito que regula el enaltecimiento del terrorismo.