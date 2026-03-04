Hallan muerta a una persona tras el derrumbe de una casa en obras en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

Imagen del derrumbe en una vivienda de dos plantas en obras en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

Un derrumbe en una vivienda en obras en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid, ha dejado un saldo trágico con la muerte de una persona y dos rescatadas con vida. El incidente ocurrió antes de las 19:00 horas en un inmueble de dos plantas en la Plaza Mayor, a 60 kilómetros de la capital. Los Bomberos de la Diputación de Valladolid, junto con la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, acudieron al lugar tras recibir alertas de tres personas atrapadas. Las unidades de emergencia confirmaron que no había más personas afectadas tras el rastreo con perros de búsqueda.

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid han rescatado, sin vida, a una de las tres personas que han resultado afectadas este martes por un derrumbe registrado en una vivienda de dos plantas en obras situada en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, además de la persona fallecida, otras dos han sido rescatadas con vida.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 19.00 horas, en un inmueble ubicado en la Plaza Mayor de la localidad, que dista unos 60 kilómetros de la capital vallisoletana. Varias llamadas alertaron al 112 de que se había venido abajo una vivienda de dos plantas en cuyo interior se estaban llevando a cabo obras.

Las personas que avisaron dijeron que, al parecer, había tres atrapados entre los escombros, dos mujeres, de unos 60 y 30 años, respectivamente, y un hombre de unos 40 años, todos ellos conscientes. Recibieron el aviso los Bomberos de la Diputación de Valladolid, la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar del suceso. Fue activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se movilizó la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo.

El Centro Coordinador también movilizó a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Olmedo y Fresno el Viejo en apoyo. Hasta la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos se desplazaron dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia del centro de atención primaria del Centro de Salud de Alaejos.

El 112 ha especificado que la Guardia Civil ha confirmado, tras el rastreo realizado por sus perros de búsqueda, que no hay mas personas que precisen ayuda.

