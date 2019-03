El casero del descuartizador de Alcalá recibió un mensaje de la víctima diciendo que se iba: "Lo mandó él para no delatarse"

El casero del hombre que descuartizó a su novia y la congeló en un arcón en el municipio madrileño de Alcalá de Henares ha asegurado en una entrevista en 'Espejo Público' que la víctima le envió un mensaje de Whatsapp diciéndole que dejaba la habitación compartida con su novio: "Lo que me cuenta es que no estaban juntos, me dijo que se tenía que marchar por Whatsapp, ella no me dijo a mí 'me voy'".

"Visto lo visto no queda otra que el mensaje lo hubiera mandado este chico para no delatarse y dejar los cabos atados", explica el propietario del piso.

Además asegura que "él siempre ha sido una persona muy amable" y explica cómo comenzaron todas las sospechas: "Hay un momento en que la madre me llama preocupada porque son Navidades y su hija no le ha felicitado las Navidades y estaba extrañada".

"Yo en el momento que me llama la madre y me dice todo esto ya no estoy tan tranquilo.", zanja.

El detenido por descuartizar y congelar a su pareja pudo haberla matado hace año y medio