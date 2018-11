La carta de un hombre a la mujer a la que persiguió en mitad de la noche: "Lamento haberte asustado, yo también me asusté"

El usuario de Reddit Karlosmdq ha publicado una larga carta "para la chica a la que seguí durante cuatro manzanas hasta su coche" en la que explica los motivos por los que "asustó" a esta chica.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre en una calle de Belfast, en Irlanda del Norte. En su misiva, el hombre cuenta que estuvo cuatro manzanas siguiendo a la joven fingiendo hablar por teléfono pese a que notó cómo ella se asustó.

Sin embargo, en la carta, que ya acumula más de 20.000 me gusta, afirma que el verdadero motivo fue que vio a dos hombres que le parecieron sospechosos y quería evitar un atraco o algún tipo de agresión. "Había dos muchachos en la otra acera, que te señalaron y empezaron a seguirte antes de que nos cruzáramos la primera vez. No notaste cómo te miraban y el hecho de que parecían borrachos, drogados o ambas cosas", escribe.

Según cuenta, después de este hecho esperó en el coche hasta que llegó la Policía y pudo describir a las dos personas sospechosas. A continuación puedes leer la carta completa publicada en dicha red social:

"Estábamos caminando en direcciones opuestas cerca de la nueva residencia de estudiantes, me miraste brevemente y seguiste caminando y, un par de segundos más tarde, me di la vuelta y empecé a seguirte. Noté el momento en que te diste cuenta de que te estaba siguiendo por cómo cambió tu ritmo, te pusiste recta y apretabas tu móvil.

Eso no me detuvo, solo seguiste caminando y mantuve la distancia (unos 50 pies detrás de ti) simulando hablar en mi teléfono, pensé un par de veces en quitar la distancia y presentarme, hablar contigo, pero no lo hice, así que seguiste caminando, mirando de reojo para ver dónde estaba.

También podría decirte que una vez que doblaste la esquina de la calle sin salida al lado de la autopista (el único cerca del centro de la ciudad donde no se midió el estacionamiento) se encontraba tu coche (y el mío) y que si estuvieras usando deportivas probablemente habrías empezado a correr, pero te mantuviste firme con tus botas de tacón alto.

Me detuve en mi coche, el tuyo estaba más abajo en la calle, y usé mi teléfono nuevamente, y te vi tomar una foto o un vídeo mío cuando pasaste a mi lado en tu coche.

Lo que probablemente nunca notaste fue a los otros dos muchachos, los que estaban en la otra acera, los que te apuntaron con el dedo y comenzaron a seguirte antes de que cruzáramos la primera vez, no notaste cómo te miraban o el hecho de que parecían estar drogados, o un poco borrachos, o tal vez ambos.

Tampoco te diste cuenta cuando pasaste junto a mi en tu coche, de que los chavales estaban en la esquina de la calle sin salida, mirándote a ti y luego a mí. También te perdiste los siguientes diez minutos mientras esperaba en mi coche a que llegara la policía (que te llamé mientras estabas subiendo a tu automóvil), y los 15 minutos de preguntas que siguieron, y yo mostrándoles la foto de los dos tipos que escuché. La hice mientras te estaba siguiendo.

Lamento mucho haberte asustado, pero para serte sincero, yo también me asusté mucho, no soy un héroe de ninguna manera y mi instinto me decía que pasara de esa mierda, pero no podrías haberlo hecho. Mi esposa y mi hija aparcan en la misma calle y no me habría perdonado en la vida no hacer nada para detenerlo".