Carmen lleva cinco meses esperando el Sovaldi: "Quiero ver nacer a mi nieto y no sé si podré"

Carmen lleva cinco meses esperando el Solvadi. Su médico se lo recetó en agosto, pero la Comunidad de Madrid todavía no se lo ha facilitado. "Quiero mis pastillas, no quiero más que mis pastillas", pide Carmen López.

Está en la fase más grave de la enfermedad y lleva diez días sin poder levantarse de la cama. "No me quiero morir, quiero ver nacer a mi nieto y no sé si podré hacerlo", lamenta. En noviembre, la exministra Ana Mato aseguró que el fármaco estaba a disposición de los médicos para prescribirlo, pero por más que lo prescriben, el medicamento no llega a todos los que lo necesitan.

Algunos consejeros autonómicos han reconocido en el Consejo Interterritorial de Salud que no tienen fondos suficientes para combatir la Hepatisis C. "Hay que tener un refuerzo presupuestario por parte del Gobierno", exige María José Sánchez Rubio, consejera de Salud de Andalucía. Aunque algunas Comunidades del PP no son partidarias de pedir más dinero.

La falta de recursos también ha dejado sin tratamiento a José María. Su hepatólogo le prescribió el Sovaldi hace tres meses, pero aún no lo ha recibido. Su mujer y él están desesperados: "Me iba a quitar la vida porque me están matando ellos, pero me he dado cuenta que no".

Sanidad anunció que destinaría 125 millones de euros para la cura de la Hepatitis C. Con ese dinero solo se podrán financiar unos 5.000 tratamientos al año. Una cifra insuficiente, según los afectados. Denuncian que hay 35.000 enfermos que lo necesitan de forma urgente.