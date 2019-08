Para evitar agresiones sexuales durante las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria la Ertzainza propone una serie de consejos que van enfocados exclusivamente a las mujeres.

En unos folletos difundidos en las celebraciones, la Ertzaintza y la Policía local recogen una serie de consejos y medidas preventivas que han generado polémica. A los agresores no se les recomienda no agredir, pero a las mujeres sí se les pide que no acepten citas extrañas o a ciegas.

También, que si tienen una cita, opten por un lugar conocido y que pongan en conocimiento de algún amigo o familiar. Además, se recomienda a las mujeres "no transitar de noche a solas ni por lugares poco iluminados" y "cuidar de las consumiciones".

La campaña con la que se pretende prevenir las agresiones sexuales, tras el último caso de violación grupal ocurrido en Bilbao en el que seis hombres violaron a una joven, ha suscitado muchas críticas. En las redes sociales, muchas mujeres han alzado la voz y han reprochado el contenido de los mensajes. "Lo que se debería de recomendar es no violar, no agredir, no atacar a las mujeres si van solas", comenta una usuaria.

Otras mujeres insisten en que en el caso de sufrir una agresión sexual, una mujer podría llegar a pensar que ha sido su culpa por no hacer caso a las recomendaciones, y ante el momento de poner una denuncia, preferirán no contar nada.

Menos mal que está la Ertzaintza para decirnos que evitemos caminar solas y citas a ciegas para que no nos violen. Ahora cualquiera que sufra una agresión en esas circunstancias preferirá no decir nada porque no ha hecho caso y por tanto es culpa suya. Gran trabajo, imbéciles — La Hipogrifa (@LaHipogrifa) August 4, 2019

El problema no es que no conozcamos con quién vamos, o que salgamos solas, o de noche, o en falda corta. EL PROBLEMA SON LOS VIOLADORES ME CAGO EN TO https://t.co/EIDXtJQjgY — Rose 🌵 (@Rose_McPhantom) August 3, 2019

