La Comunidad de Madrid ya tiene su calendario laboral para el próximo año. Tras alcanzar un acuerdo en el Consejo de Gobierno, la CAM hizo públicos los días festivos elegidos para 2023 a través de un decreto que será remitido al Estado el día 30 de septiembre. El calendario laboral de 2023 incluye los 12 festivos de la comunidad, pero a ellos habrá que sumarle los dos días de fiesta local que tendrán que elegir e incorporar los ayuntamientos.

El primero de los días escogidos para disfrutar como no lectivos el próximo año es el día de Reyes, que se celebra cada año el 6 de enero y que, por norma, es uno de los festivos que se disfrutan a nivel nacional. Hasta el tercer mes del año Madrid no prevé ningún otro día de fiesta: el 19 de marzo, día de San José (y día del padre) es una de esas fechas que se celebra como festivo en algunas comunidades autónomas. En el caso del año 2023, dado que esta jornada cae en domingo, Madrid ha decidido trasladarla al lunes siguiente, por lo que el segundo festivo del calendario laboral madrileño será el 20 de marzo.

También serán no lectivos en Madrid los días 6 y 7 de abril, Jueves y Viernes Santo, dos de los días clave de la Semana Santa, amén del 1 de mayo, día de los Trabajadores, otro de los festivos que tienen carácter nacional. En el mes de mayo los madrileños suelen poder disfrutar de un 'puente' gracias al siguiente día de fiesta, el 2 de mayo, cuando se recuerda el levantamiento popular contra la ocupación francesa. En Madrid, además, el día 15 de mayo se celebra San Isidro, patrón de la capital.

Durante más de un trimestre, Madrid no disfruta de festivos a nivel autonómico y ha de esperar a que llegue el mes de agosto para poder descansar un día más entre semana, el 15 de agosto, otro día de homenaje con origen religioso que recuerda la Ascensión de la Virgen. Otro de los días no lectivos de que disfruta no solo la comunidad, sino todo el país, será el 12 de octubre, día del Pilar, patrona de Zaragoza, pero también día de la Hispanidad. Los dos últimos meses del año son los que concentran más días de fiesta: el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y aunque no sea de carácter regional, a nivel local la ciudad de Madrid también suele disfrutar del 9 de noviembre, día de la Almudena.

Por último, en diciembre se marcan en el calendario una cuarta parte de todos los festivos de la comunidad: los primeros días se encuentran los días 6 y 8, homenajes a la Constitución española y a la Inmaculada Concepción, de carácter político y religioso, respectivamente. En el caso concreto de 2023, al coincidir éstos en miércoles y viernes, muchos pedirán a sus respectivos responsables un día más de vacaciones en el trabajo para poder disfrutar de un 'superpuente' que alargue lo que podría ser un fin de semana largo con el fin de convertirlo en cinco días seguidos de descanso. Por último, el día 25 de diciembre, día de Navidad, también será festivo en Madrid.