No se lo pensó dos veces al ver la pistola del atracador. Isabel, cajera de un supermercado de Granada, se armó de valor ante el ladrón y consiguió frustrar el robo.

"Yo estaba recogiendo la bebida cuando entró, él cogió un paquete de pipas y me arrinconó. Sacó su pistola, me la puso en el costado, forcejeamos y me volvió a poner la pistola", explica esta cajera.

Con doble mascarilla, una en la boca y otra en la frente, el atracador intentó robar, pero con Isabel armada con un bote de spray, no tuvo nada que hacer.

"Tenía la moto justo enfrente, el compañero salió y lo cogió de la ropa, pero aceleró con la moto y se escapó", añade.

"Pensé que iba a morir, pero esa fue mi reacción", afirma esta mujer al describir su enfrentamiento. Además, reconoce que todavía tiene el susto en el cuerpo. "Veo a alguien entrar con un casco y me asusto", reconoce.

Era la tercera vez que el hombre intentaba robar en el mismo establecimiento, las otras dos ocasiones lo intentó con la hermana de Isabel, pero también quedaron en meros intentos. Nunca ha logrado llevarse nada.

De hecho, a estas dos hermanas de Granada también se les conoce como 'las leonas'.