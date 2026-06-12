Ahora

Final feliz

La búsqueda de un fotoperiodista para "regalar" la fotografía de un niño con León XIV a su familia: la encuentra gracias a las redes sociales

Los detalles El ganador de dos Pulitzer, Emilio Morenatti, captó una entrañable imagen entre un niño y el papa en Barcelona.

El papa León XIV bendice a un niño en BarcelonaEl papa León XIV bendice a un niño en BarcelonalaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La visita de León XIV a España ha dejado multitud de momentos únicos de sus charlas con migrantes, reclusos y personas de todo tipo. Entre esos momentos, destaca una fotografía captada por el fotógrafo Emilio Morenatti, que muestra a un niño sonriente cara a cara con el pontífice, que en su bendición le devuelve la sonrisa y le agarra las manos.

La tierna imagen fue tomada en el evento del martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Al verla, el fotoperiodista, ganador de dos Pulitzer, decidió que tenía que encontrar a la familia del protagonista para que guardasen la fotografía.

Morenatti publicó la imagen en X y pidió ayuda a los usuarios en la búsqueda de los padres del niño. "Me gustaría contactar con los padres de este niño para regalarle esta foto. ¿Me ayudáis a moverla? Gracias", expuso.

El papa León XIV bendice a un niño en Barcelona
La búsqueda de un fotoperiodista para "regalar" la fotografía de un niño con León XIV a su familia

Menos de un día después de publicar su mensaje, el fotógrafo ya ha completado su misión. Después de que el perfil oficial del Arzobispado de Barcelona difundiese la publicación del fotoperiodista, llegó una respuesta que esperaba. El escritor Jaume Vives Vives dijo que es primo de la familia y confirmó que los padres del niño "ya están en contacto" con Morenatti.

Este mediodía, el fotoperiodista ha confirmado en X que se ha "localizado a la familia del niño" y ha agradecido la colaboración ciudadana recibida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Calama abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho
  2. Leire Díez se reunió en varias ocasiones con Ábalos para controlar su línea de defensa y su estrategia de comunicación
  3. Visita de León XIV a España, en directo | El papa recuerda en Tenerife que "todos somos migrantes"
  4. La productora de Canal Sur aprueba el "cese definitivo e irrevocable" del CEO imputado por agresión sexual a una reportera
  5. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  6. SpaceX prepara su salida a bolsa en una operación que convertirá a Elon Musk en el primer billonario del planeta