La búsqueda de un fotoperiodista para "regalar" la fotografía de un niño con León XIV a su familia: la encuentra gracias a las redes sociales

Los detalles El ganador de dos Pulitzer, Emilio Morenatti, captó una entrañable imagen entre un niño y el papa en Barcelona.

La visita de León XIV a España dejó momentos memorables, como una emotiva fotografía captada por Emilio Morenatti, que muestra al pontífice sonriendo y agarrando las manos de un niño. La imagen, tomada en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, motivó al fotoperiodista, ganador de dos Pulitzer, a buscar a la familia del niño para regalarles la foto. Morenatti solicitó ayuda en X para localizar a los padres, y menos de un día después, gracias a la difusión del Arzobispado de Barcelona y la intervención del escritor Jaume Vives Vives, logró contactar con ellos.

La visita de León XIV a España ha dejado multitud de momentos únicos de sus charlas con migrantes, reclusos y personas de todo tipo. Entre esos momentos, destaca una fotografía captada por el fotógrafo Emilio Morenatti, que muestra a un niño sonriente cara a cara con el pontífice, que en su bendición le devuelve la sonrisa y le agarra las manos.

La tierna imagen fue tomada en el evento del martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Al verla, el fotoperiodista, ganador de dos Pulitzer, decidió que tenía que encontrar a la familia del protagonista para que guardasen la fotografía.

Morenatti publicó la imagen en X y pidió ayuda a los usuarios en la búsqueda de los padres del niño. "Me gustaría contactar con los padres de este niño para regalarle esta foto. ¿Me ayudáis a moverla? Gracias", expuso.

La búsqueda de un fotoperiodista para "regalar" la fotografía de un niño con León XIV a su familia

Menos de un día después de publicar su mensaje, el fotógrafo ya ha completado su misión. Después de que el perfil oficial del Arzobispado de Barcelona difundiese la publicación del fotoperiodista, llegó una respuesta que esperaba. El escritor Jaume Vives Vives dijo que es primo de la familia y confirmó que los padres del niño "ya están en contacto" con Morenatti.

Este mediodía, el fotoperiodista ha confirmado en X que se ha "localizado a la familia del niño" y ha agradecido la colaboración ciudadana recibida.

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