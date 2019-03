Burgos no se rinde y se prepara para su tercera noche de protestas

Es el sentir de los vecinos del barrio del Gamonal en Burgos que no entienden el gasto en unas obras públicas que consideran innecesarias. Después de dos noches de altercados los vecinos amenazan con una tercera si no se paralizan las obras. El alcalde ya ha dicho que seguirán y asegura que los disturbios no representan a los burgaleses. De los 40 detenidos, 16 están ya en libertad.

El alcalde se muestra indignado y avergonzado con el comportamiento de algunos burgaleses e insiste en que ese no es el carácter de los ciudadanos y que no representan al resto de la comunidad: "Un grupo minoritario de radicales no pueden imponer su voluntad al estado de derecho y su voluntad a una decisión adoptada democráticamente por las instituciones de la ciudad con la participación vecinal".

También ha querido explicar el proyecto: "Estamos hablando de un proyecto que se inició hace dos y medio, un proyecto consensuado, un proyecto de participación vecinal en todo momento que mejore un espacio público de la ciudad como ya anteriormente hemos mejorado muchos otros".