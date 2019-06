Brutal mensaje racista en la cuenta de un restaurante contra a una mujer afroamericana: "No lo soportaré"

Un camarero de Mississipi, Estados Unidos, ha sido despedido tras protagonizar un ataque racista contra una mujer afroamericana.

Alexia acudió junto a una amiga al restaurante 'Who Dat' en Oxford. Tras pagar, la mujer se quedó sorprendida al observar que en el ticket el camarero había introducido un insulto racista.

El título del ticket se dirigía a una "p*** negra del coche plateado". Un ataque que Alexia no dudó en reclamar al gerente de la empresa, que de forma inmediata exigió explicaciones al trabajador que finalmente terminaría disculpándose.

La mujer consideró que el comportamiento del gerente no fue suficiente y denunció el episodio en su cuenta de Facebook, donde añadió que "ni tiene un coche plateado" ni fue "grosera" con el camarero. Además, ha asegurado que se sintió "ridiculizada racialmente y degradada como mujer afroamericana".

"Busco justicia por este crimen de odio y no permaneceré en silencio", ha destacado en la red social: "He vivido en Oxford durante cinco años y todavía tengo que lidiar con este tipo de ignorancia. No fui grosera cuando estaba en este establecimiento y me recibieron con este tipo de servicio. No lo soportaré", ha concluido.

Poco después de su publicación, la propietaria del establecimiento informó a través de un mensaje en Facebook de que el contrato del empleado había finalizado.